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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

18.08.2022 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ordu'da çeşitli ziyaretlerde bulundu, partisinin il başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.

Özdağ, açılışta düzenlediği basın toplantısında, Ordu, Karadeniz ve Türkiye'nin daha önce fındık üretiminde dünya tekelini elinde tuttuğunu ifade ederek, AK Parti iktidarının ise Türk fındığını ve üreticisini İtalyan şirketlerine teslim ettiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra en iyi AK Parti'linin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ileri süren Özdağ, "Bu cümle zannediliyor ki, bu ifade bana ait, hayır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatına aittir. Kemal Kılıçdaroğlu'nu istediği televizyona davet ediyorum. İsterse arkadaşı Süleyman'ı da getirsin, Soylu'yu. Birlikte konuşalım. Bakalım kaç kişiye vatandaşlık verilmiş." ifadelerini kullandı.

Özdağ, CHP'lilere, İYİ Partililere ve Millet İttifakına oy vermeyi düşünen tüm seçmene de buradan çağrıda bulunmak istediğini vurgulayarak, "Bu siyasetçilerin sizi aldatmasına ve yeniden bir yenilgiye sürüklemesine izin vermeyin lütfen. Bir oyun bile önemli olduğu bir seçimde 50 artı birle kazanılacak bir seçimde Süleyman Soylu'nun verdiği rakama güvenerek seçime hazırlanan bir muhalefet kaybetmeye hazırlanan ikinci Ekmeleddin modeli üzerine kurgu yapan bir muhalefettir." değerlendirmesinde bulundu.

Altınordu ilçesinde esnaf ve vatandaşla bir araya gelen Özdağ, daha sonra Ordu Barosunu ziyaret ederek, Baro Başkanı Sibel Torun ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti.

Özdağ, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası binası önünde yaptığı basın açıklamasında ise ziyaret taleplerinin kabul edilmediğini iddia ederek, oda yöneticilerine eleştirilerde bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

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Sabah
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