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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

20.08.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Trabzon'da çeşitli ziyaret gerçekleştirdi, partisinin il başkanlığının açılışını yaptı.

Özdağ, şehir merkezindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Temmuz 2022 itibarıyla vatandaşlık verilen Suriyeli sığınmacı sayısının 1 milyon 476 bin 368, diğer milliyetlerden vatandaşlık verilenlerin sayısının ise 256 bin 827 olduğunu iddia etti.

Ülkede sığınmacı ve kaçak istemediklerini vurgulayan Özdağ, "13 milyon kaçak ve sığınmacı gitsin, 33 milyon turist gelsin Arap ya da başka biri. Marslılar dahi turist olarak gelebilir. Fakat arazi ve gayrimenkul satışı karşısında vatandaşlık verilmesine karşıyız ve bunu iptal edeceğiz." dedi.

Trabzonspor'a, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında 24 Ağustos'ta FC Kopenhag ile oynayacağı maçta başarı dileyen Özdağ, "Trabzonspor'un Kopenhag'la maçı var. Dilerim Trabzonspor'un 5-0 kazanacağı bir maç olur, başarılar diliyorum." diye konuştu.

Toplantının ardından Trabzonspor Müzesi'ni gezen Özdağ, esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.

Partisinin Trabzon İl Başkanlığının açılışını da gerçekleştiren Özdağ, Trabzon Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şeref İşler'i, ardından da beraberindekilerle Trabzon Şehitliğini ziyaret ederek dua okudu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon ziyaret

Trabzon Namaz Vakitleri 20 Ağustos Cumartesi

İmsak
03:54
Sabah
05:29
Öğle
12:30
İkindi
16:17
Akşam
19:21
Yatsı
20:49

Trabzon Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Cumartesi

Nuhoğlu Eczanesi
Akcaabat
Akar Eczanesi
Akcaabat
Ümit Eczanesi
Arakli
Hürriyet Eczanesi
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