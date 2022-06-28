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Zonguldak'ta sağanak nedeniyle köy yollarında heyelan yaşandı

28.06.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle köy yollarında heyelan yaşandı

Zonguldak'ın Alaplı ve Ereğli ilçelerinde, şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte belirli aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Ereğli ilçesine bağlı bazı köy yollarında heyelan yaşandı.

Heyelan nedeniyle gece ulaşıma kapanan Kaymaklar-Velidağ, Alacabük, Sofular, Vakıf, Hasbeyler, Yalnızçam köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu yeniden açıldı.

Alaplı Çayı'nın taşması nedeniyle kapalı pazar yeri mevkisinde de istinat duvarları ve yolun bir bölümü çöktü.

Bölgede önlem alan Alaplı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yol güzergahını trafik akışına kapattı.

Alaplı'ya bağlı Dağköyü-Aydınyayla kara yolu da heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

-"15 kilometrelik yol güzergahımız kullanılamaz hale geldi"

Alaplı'ya bağlı Gümeli beldesinde de görülen sağanak yağış, ana yolda çökmelere neden oldu.

Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam, AA muhabirine, şiddetli yağış nedeniyle ana yol ve mahalle yollarında ciddi hasarlar oluştuğunu söyledi.

Kullandıkları ana yolun bir bölümünün çöktüğüne işaret eden Saydam, "Ulaşım tamamen kapandı. Eskiden kullandığımız alternatif yolda da temizlik çalışması yaparak, ilçe ile bağlantımızı yeniden kurduk. Toplamda 15 kilometrelik yol güzergahımız kullanılamaz hale geldi. Tek tesellimiz ise bir can kaybının olmaması. Geçmiş olsun, yaralarımızı saracağız." ifadelerini kullandı.

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle köy yollarında heyelan yaşandı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle köy yollarında heyelan yaşandı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle köy yollarında heyelan yaşandı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle köy yollarında heyelan yaşandı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle köy yollarında heyelan yaşandı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle köy yollarında heyelan yaşandı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle köy yollarında heyelan yaşandı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle köy yollarında heyelan yaşandı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle köy yollarında heyelan yaşandı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle köy yollarında heyelan yaşandı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle köy yollarında heyelan yaşandı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle köy yollarında heyelan yaşandı

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