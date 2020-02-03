YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Galericiler sitesine kavşak düzenlemesi

Galericiler sitesine kavşak düzenlemesi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 03.02.2020 12:34 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde yapımı tamamlanan Oto Galericiler Sitesinde trafiği daha da rahatlatma amacıyla yeni kavşak düzenlemesi yaparak sürücülerin ve galerici esnafının hizmetine sundu.Karayolları yol ağında olan Gaziantep - Akçakale çevreyolu üzerinde oto galericiler sitesinin taşınmasıyla birlikte bölgede oluşacak araç yoğunluğunu da göz önünde bulunduran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü ile ortak proje hazırlayarak hayata geçirdi.

Galericiler sitesine kavşak düzenlemesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde yapımı tamamlanan Oto Galericiler Sitesinde trafiği daha da rahatlatma amacıyla yeni kavşak düzenlemesi yaparak sürücülerin ve galerici esnafının hizmetine sundu.
Karayolları yol ağında olan Gaziantep - Akçakale çevreyolu üzerinde oto galericiler sitesinin taşınmasıyla birlikte bölgede oluşacak araç yoğunluğunu da göz önünde bulunduran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü ile ortak proje hazırlayarak hayata geçirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün önderliğinde alt ve üst yapı sorunları giderilerek taşınma işlemi hızlandırılan galericiler sitesinde gerçekleştirilen kavşak düzenlemesi, olası yoğunluğun da önüne geçerek sürücülere ve esnafa rahat nefes aldırdı.
Cadde ve bulvarlarda kavşak düzenlemesi devam ediyor
Büyükşehir belediyesi ulaşım daire başkanlığı ayrıca kentin ama arterlerinde ve trafik yoğunluğu yaşanan cadde ve bulvarlarda kavşak düzenlemelerine devam ediyor. Buluntu Hoca Bulvarında yaşanan kazalara büyük ölçüde son veren kavşak düzenlemeleri tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu.

Galericiler sitesine kavşak düzenlemesi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

EMİTT Fuarı’nda imza kampanyası

EMİTT Fuarı’nda imza kampanyası

Düzce'de şüpheli ölüm

Düzce'de şüpheli ölüm

Odunpazarı Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

Odunpazarı Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

Kar festivali coşkusu devam ediyor

Kar festivali coşkusu devam ediyor

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 3 Şubat Pazartesi

İmsak
05:58
Sabah
07:20
Öğle
12:44
İkindi
15:33
Akşam
17:57
Yatsı
19:14

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

Arslan Eczanesi
Merkez
Esin Eczanesi
Merkez
Günay Eczanesi
Merkez
Kaya Eczanesi
Merkez
Pınarbaşı Eczanesi
Merkez
Ensar Eczanesi
Akcakale
Erdoğan Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfalı sporcu Nidanur akranlarına örnek oldu

Şanlıurfalı sporcu Nidanur akranlarına örnek oldu

Parkların kira sözleşmeleri feshedilerek halka açılıyor

Parkların kira sözleşmeleri feshedilerek halka açılıyor

Şanlıurfa’da uyuşturucuyla mücadele toplantısı

Şanlıurfa’da uyuşturucuyla mücadele toplantısı

Siverek’te Çanakkale Zaferi Kutlandı

Siverek’te Çanakkale Zaferi Kutlandı

Bahçelievler’de kavga: 5 Gözaltı

Bahçelievler’de kavga: 5 Gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.