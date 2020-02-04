Gamze Özçelik evini sattı! Afrika'da su kuyuları açtırdı

Bir dönemin gözde oyuncularından olan Gamze Özçelik, uzun zaman önce mesleğini tamamen bırakıp maneviyata yönelmişti. Umuda Koşanlar Derneği'ni kurarak ihtiyaç sahipleri için canla başla mücadele veren Özçelik, pek çok insanın gönlünde taht kurmaya devam ediyor.

EVİNİ SATTI, SU KUYULARI AÇTIRDI

Son olarak Gamze Özçelik, Göztepe'de bulunan yaklaşık 400 bin TL değerindeki evini sattı ve o parayla Afrika'da su kuyuları açtırdı. Her kuyuya da bir şehidimizin adını verdi. Özçelik, yaptığı bu yardımla bir kez daha takdir topladı.

