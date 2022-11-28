Gana Güney Kore'yi 3-2 mağlup etti! Maçın ardından gözyaşlarını tutamadılar

2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan ikinci maçlarla sürüyor. H Grubu'nun kritik mücadelesinde Güney Kore ile Gana karşı karşıya geldi. 5 golün atıdığı mücadelede gülen taraf 3-2'lik skorla Gana oldu. Education Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi, İngiliz hakem Anthony Taylor yönetti.

İLK KARŞILAŞMA

İki ülke Dünya Kupası'nda ilk kez karşılaşmıştı. Aralarında daha önce oynanan 4 hazırlık maçının 3'ünü Gana kazanırken, 1 maçtan Güney Kore galip ayrılmıştı.

PERDE 24'TE AÇILDI!

Ceza sahası içindeki mücadelenin ardından seken topu alan Mohammed Salisu kaleciyi yakın mesafeden kolayca geçmeyi başardı. Golden önceki pozisyonda elle oynama olup olmadığını incelemek için VAR'a başvurulurken hakem orta noktayı gösterdi ve Gana 1-0 öne geçti.

10 DAKİKA SONRA İKİNCİ GOL!

İlk golün üzerinden 10 dakika geçerken bu kez Gana adına Mohammed Kudüs sahneye çıktı. Jordan Ayew topu Mohammed Kudus ile buluşturdu. Kudüs hata yapmayarak sağ alt köşeye yaptığı kafa vuruşunda golü attı ve takımını 2-0 öne geçirdi.

İLK YARI 2-0...

Karşılaşmada ilk yarının sonun 5 dakika ilave edilirken gol sesi çıkmadı ve taraflar soyunda odasına 2-0 Gana'nın üstünlüğü ile gitti.

İKİNCİ YARI BAMBAŞKA GÜNEY KORE

Mücadelenin ikinci yarısında Güney Kore çok daha baskılı başladı. Mücadelenin 58. dakikasında bu baskı sonucunu verirken, Gue-Sung Cho yapılan harika ortaya yere doğru yaptığı kafa vuruşunda topu kalenin tam ortasından ağlara gönderdi ve farkı 1'e düşürdü.

YALNIZCA 2 DAKİKA GEÇMİŞTİ Kİ...



Golün ardından baskısını sürdüren Güney Kore, ilk golün üzerinden yalnızca 2 dakika geçmişti ki beraberliği yakaladı. İlk golün sahibi Gue-Sung Cho, Jin-Su Kim tarafından yüksekten gönderilen akıl dolu pasa hareketlendi ve yakın mesafeden kalenin ortasına doğru yaptığı vuruşla kaleciyi mağlup ederek takımına beraberliği getiren golü kaydetti.

KUDÜS İKİNCİ KEZ SAHNEDE!

Gana'nın ikinci golünü kaydeden Kudüs, skorun 2-2'ye gelmesinin ardından bir kez daha sahneye çıkarken, 68. dakikada takımını bir kez daha öne geçiren golü kaydederken, karşılaşmanın da skorunu belirlemiş oldu.

TARAFTARLAR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!



Görüntü TRT'den alınmıştır

Alınan bu mağlubiyetin ardından Güney Koreli bazı taraftarlar gözyaşlarını tutamadı.

GANA İLK PUANIYLA TANIŞTI

Bu sonucun ardından 3 puanı hanesine yazdıran Gana ikinci sıraya yerleşirken, Güney Kore 1 puanla son sırada yer aldı.



