Gantz, Netanyahu'ya savaş sonrası stratejisi için 8 Haziran'a kadar süre verdi

Gantz, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya planlarını açıklama konusunda 8 Haziran’a kadar süre verdi.

Kabinenin önemli ismi olan Gantz, Netanyahu’ya hitaben yaptığı açıklamada, “Eğer kişisel çıkarlar yerine ulusal çıkarları öncelersen bizi bu mücadelede yanında bulursun. Ama eğer fanatiklerin yolunu seçer, ülkeyi karanlık bir tünelin içine sokarsan, hükümetten ayrılmak zorunda kalacağız” dedi.

Netanyahu ise bu çıkış karşısında geri adım atmadı ve bunları “içi boş” ifadeler olarak niteledi.

Gantz’ın açıklamalarından birkaç gün önce savaş kabinesinin savunma bakanı Yoav Gallant da benzer ifadelerle Netanyahu’ya çağrıda bulundu.

Gallant da Gazze’de bir İsrail askeri ya da sivil yönetimi kurulmayacağının garantisini istedi.

Gallant ve Gantz, Gazze’de askeri kontrolü sürdürmenin İsrail için güvenlik riskleri oluşturacağını savunuyor.

Netanyahu’nun koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı isimler ise Hamas’ı yenmek için Gazze’de kontrolün gerekli olduğunu iddia ediyor.

GANTZ NELER SÖYLEDİ?

Benny Gantz, Netanyahu’yu hedef aldığı açıklamaları televizyon yayınında ortaya koydu ve “İsrail halkının gözü üzerinde” mesajını verdi.

Gantz açıklamalarında altı stratejik hedef de belirledi. Bunlar arasında Gazze’deki rehinelerin geri getirilmesi,evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinlilerin 1 Eylül’e kadar Gazze’nin kuzeyindeki evlerine dönebilmesi de yer aldı.

Netanyahu ise Gantz’ın taleplerinin “savaşın sonu ve İsrail’in yenilgisi” anlamına geleceğini iddia etti.

Gantz, geçiş sürecinde Amerikan, Avrupalı, Arap ve Filistinlilerden oluşan bir yönetimin Gazze’de sivil kontrolü sağlayabileceğini savundu.

Binyamin Netanyahu bu taleplerin yerine getirilmesi halinde rehinelerin çoğuna ulaşılamayacağını, Hamas’ın yok edilemeyeceğini ve bir Filistin devletinin kurulabileceğini savundu.

Yeniden alevlenen “savaş sonrası tartışması” son bir haftada İsrail ordusunun Cibaliye kamp bölgesinde operasyon yapmasına dayandırılıyor.

İsrail hükümetinin, Hamas üyelerinden arındırıldığını söylediği bu bölgede yeniden başlayan operasyonlar, Netanyahu’nun stratejisini tartışmaya açtı.

İsrail medyasındaki haberlere göre, ordunun başı olan Herzi Halevi de özel görüşmelerde Netanyahu’ya savaş sonrası stratejisinin belirlenmesine ilişkin baskı uyguluyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi’nin, bir diplomatik süreçin eksikliği nedeniyle, ordunun Hamasla sürekli mücadele etmeye devam etmek zorunda kalacağından yakındığı aktarılıyor.



