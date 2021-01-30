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GAPSHOES moral oldu

30.01.2021 12:08 | Son Güncelleme:
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Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 26-29 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen 31.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 26-29 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen 31. Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı’nı (GAPSHOES) pandemi koşullarına rağmen başarıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, katılımcı firmaların ve ziyaretçilerin fuardan memnun ayrıldığını söyledi.
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO, Gaziantep Ayakkabıcılar Odası, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle gerçekleştirilen fuarın pandemi döneminde gerçekleştirilen ilk fuar olma özelliğini taşıdığını ve moral olduğunu kaydetti. Bu yılki fuarın çok daha farklı bir atmosferde gerçekleştiğini dile getiren Ünverdi, “Hızlı gelişen sektörlerimiz arasında yer alan ayakkabı ve terlik üretiminde Gaziantep ilk sırada yer alıyor. Bizler de paydaş kurumlarımızla birlikte sektörün tanıtımının yapılması, markalaşması, rekabetçiliğinin artması ve daha iyi koşullarda üretim yapabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. GAPSHOES da bu anlamda firmalarımıza önemli katkılarda bulunuyor. Pandemiye rağmen önemli bir katılımla gerçekleşen fuarımızdan firmalarımızın memnun ayrıldıklarını gördük ve bu bizi çok sevindirdi. Önümüzdeki süreçte de salgına karşı aşı uygulamalarının sonuç vermesini ümit ediyor ve tüm tedbirlerimizi alarak fuarlarımıza devam etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.
Pandemi dolayısıyla zorlukların yaşandığı bir dönemde düzenlenen fuara yurtiçi ve yurtdışından 250 firmanın, 750 marka ile katılım sağladığı öğrenildi.

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