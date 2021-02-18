Gara Şehidi Aydın Köse’nin, mevlidi şerifi okundu

Irak’ın kuzeyindeki Gara Bölgesinde terör örgütü PKK tarafından bir mağarada kalleşçe şehit edilen 13 sivilden biri olan Adıyamanlı Aydın Köse şehadetinin üçüncü gününde mevlid-i şerifle anıldı.

Şehit Aydın Köse’nin Baba ocağı Kahta ilçesine bağlı Salkımbağı Köyünde düzenlenen mevlid programına şehidin ailesi başta olmak üzere Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kahta Kaymakamı Abdil Koç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi ve vatandaşlar katıldı.

Öğle namazının ardından başlayan mevlit programında, Müftülük görevlileri tarafından Kura’n-ı Kerim ve mevlid-i şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Şehit Aydın Köse ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah’tan rahmet dilendi.

Okunan mevlid-i şerifin ardından Vali Mahmut Çuhadar, Şehit Aydın Köse’nin yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyerek, yalnız olmadıklarını ve devlet olarak her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.



