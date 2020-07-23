Garanti BBVA altıncı kez "Türkiye'nin En İyi Bireysel Bankası" oldu

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA üst üste altıncı kez "Türkiye’nin En İyi Bireysel Bankası" olurken, üçüncü kez "Avrupa’nın En İyi Bireysel Bankası" seçildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, dünyanın saygın iş ve finans dergilerinden World Finance Magazine tarafından, üst üste altıncı kez Türkiye’nin En İyi Bireysel Bankası seçilirken, Avrupa’da yayınlanan European CEO Magazine tarafından da üçüncü defa Avrupa’nın En İyi Bireysel Bankası ödülüne layık görüldü.

Bireysel bankacılıkta 18 milyon müşterisi bulunan ve dijital kanalları üzerinden 8,8 milyon bireysel müşteriye hizmet veren Garanti BBVA, geçen yıl bireysel bankacılık faaliyetleri kapsamında 1,2 milyon yeni müşteriye hizmet vermeye başladı, 524 bin müşterisini de ev sahibi yaptı.

2017 yılında hayata geçirdiği Türkiye’nin ilk yeşil mortgage uygulaması olan "Green Mortgage" ürünüyle çevre dostu binalara yönelik 379 milyon lira finansman sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, konuya ilişkin şunları kaydetti: