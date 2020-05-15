YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Garanti BBVA Mobil, evden işlem yapmayı kolaylaştıran özelliklerle yenilendi

Garanti BBVA Mobil, evden işlem yapmayı kolaylaştıran özelliklerle yenilendi

İSTANBUL HABERLERİ  | 15.05.2020 13:04 | Son Güncelleme

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Evlioğlu: - "Mobil uygulamamızda yaptığımız iyileştirmelerle müşterilerimiz için bu dönemi kolaylaştırmayı amaçladık" - "Bundan sonraki süreçte de önceliğimiz, kişiselleştirmenin öne çıktığı deneyimleri artırmak, kullanıcılarımızın günlük finansal yaşamlarını kolaylaştıran ve finansal sağlıklarını iyileştiren adımlar atmak olacak"

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle evde daha çok vakit geçirilen bu dönemde, mobil uygulamasının açılış sayfasını yeniledi ve uygulamaya evden işlem yapmayı kolaylaştıran yeni özellikler ekledi.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 8,5 milyon dijital kullanıcıya sahip banka, teknolojik yenilikleri insani öğelerle bir araya getirerek kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor.

Garanti BBVA Mobil'in açılış sayfasında, uygulamaya giriş yapmak isteyen kullanıcılar sade ve kolay bir yapıyla karşılaşırken, hızlı işlem yapmak isteyen müşteriler de "Para çek/yatır", "Şubeye Gitmeden Yap" gibi adımlara tek dokunuşla ulaşabiliyor.

Hızlı işlemler alanında yer alan "Şubeye Gitmeden Yap" adımı sayesinde kullanıcılar, işlemlerin dijitalden nasıl yapıldığını kolayca öğrenebiliyor ve ilgili adıma hızlıca yönlendiriliyor. Bu sayede Garanti BBVA Mobil'i yeni deneyimleyecek bir müşteri, uygulamayı yardıma ihtiyaç duymadan kullanabiliyor.

Garanti BBVA Mobil'e giriş yaptıktan sonra benzer yalın deneyim devam ediyor. Kullanıcılar hesap bakiyelerini, kredi kartı limitlerini ve son hareketlerini kolayca görüntülerken, en çok ihtiyaç duydukları fonksiyonlara tek tıkla ulaşabiliyor.

Kullanıcıların şubeye gitmeden neredeyse her işlemi dijitalden yapmalarını sağlayan Garanti BBVA, müşterilerini dijital kanallara daha çok yönlendirmek adına yeniliklerine devam ediyor. Kredi kartı ya da banka kartı olmayan müşteriler de Garanti BBVA Mobil'in ana ekranında yer alan "Parola Al/Parolamı Unuttum" adımından görüntülü görüşerek şubeye gitmeden kolaylıkla parola alabiliyor.

Garanti BBVA Mobil kullanıcıyla iletişim noktalarını da tek bir çatı altına topluyor. Kullanıcılar hikayeleri, bildirimleri, kendilerine özel kampanyaları ve ürün tekliflerini tek bir alandan görüntüleme kolaylığına kavuşuyor.

- "Müşterilerimiz için bu dönemi kolaylaştırmayı amaçladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Evlioğlu, müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerinin teknolojik gelişmeler ve yaşanılan gündeme bağlı olarak sürekli değiştiğini ve yeniden şekillendiğini ifade etti.

Kovid-19 salgını nedeniyle evde kalmaya hassasiyet gösterilen bu günlerde, mobil uygulamaya getirilen yeniliklerle hem kullanıcı deneyimini bir adım öteye taşımayı, hem de bankacılık işlemlerinin dijital kanallarla kolayca gerçekleştirilmesini istediklerini belirten Evlioğlu, şunları kaydetti:

"Mobil uygulamamızda yaptığımız iyileştirmelerle müşterilerimiz için bu dönemi kolaylaştırmayı amaçladık. Mobil uygulamamıza getirdiğimiz yeniliklerle, dijital bankacılıkla yeni tanışan müşterilerimize eğitim uygulaması olarak da katkı sunuyoruz. Müşterilerimize daha basit, kullanışlı, kendilerine zaman kazandıran, kısa ve sorunsuz bir deneyim sunmak, hayata geçirdiğimiz akıllı çözümlerle yaşamlarını iyileştirmek için sürekli çalışıyoruz. Garanti BBVA'da kullanıcı deneyimi hiç bitmeyen bir süreç. Banka içinde yetkin bir kullanıcı deneyimi ekibi var ve bu sayede birçok çözümü içeride hızla geliştiriyoruz. Düzenli kullanılabilirlik araştırmaları sayesinde müşterilerimizle iletişime geçiyor ve kullanıcı deneyimini iyileştiriyoruz. Bundan sonraki süreçte de önceliğimiz, kişiselleştirmenin öne çıktığı deneyimleri artırmak, kullanıcılarımızın günlük finansal yaşamlarını kolaylaştıran ve finansal sağlıklarını iyileştiren adımlar atmak olacak."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Nasıl başardın?' Buse Terim'den değişim cevabı! 'Nasıl başardın?' Buse Terim'den değişim cevabı!
44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gece yarısı tarla sulayan çiftçi, kazazedenin şansı oldu

Gece yarısı tarla sulayan çiftçi, kazazedenin şansı oldu

Babaoğlu, belediye başkanları arasında 18’inci oldu

Babaoğlu, belediye başkanları arasında 18’inci oldu

Başkan Ercengiz’den berberlere destek

Başkan Ercengiz’den berberlere destek

390 bin nüfusa 500 bin maske

390 bin nüfusa 500 bin maske

KKTC'den getirilen 288 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi

KKTC'den getirilen 288 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi

Orucunu açan kan bağışına koştu

Orucunu açan kan bağışına koştu

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Mayıs Cuma

İmsak
03:53
Sabah
05:39
Öğle
13:05
İkindi
17:01
Akşam
20:22
Yatsı
22:01

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Merve Nur Eczanesi
Arnavutkoy
Barış Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye üretime başlıyor

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye üretime başlıyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Göktürk’e polis merkezi yapılıyor

Göktürk’e polis merkezi yapılıyor

Atatürk Havalimanı'nda faciadan dönüldü

Atatürk Havalimanı'nda faciadan dönüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.