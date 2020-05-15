Garanti BBVA Mobil, evden işlem yapmayı kolaylaştıran özelliklerle yenilendi

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle evde daha çok vakit geçirilen bu dönemde, mobil uygulamasının açılış sayfasını yeniledi ve uygulamaya evden işlem yapmayı kolaylaştıran yeni özellikler ekledi.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 8,5 milyon dijital kullanıcıya sahip banka, teknolojik yenilikleri insani öğelerle bir araya getirerek kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor.

Garanti BBVA Mobil'in açılış sayfasında, uygulamaya giriş yapmak isteyen kullanıcılar sade ve kolay bir yapıyla karşılaşırken, hızlı işlem yapmak isteyen müşteriler de "Para çek/yatır", "Şubeye Gitmeden Yap" gibi adımlara tek dokunuşla ulaşabiliyor.

Hızlı işlemler alanında yer alan "Şubeye Gitmeden Yap" adımı sayesinde kullanıcılar, işlemlerin dijitalden nasıl yapıldığını kolayca öğrenebiliyor ve ilgili adıma hızlıca yönlendiriliyor. Bu sayede Garanti BBVA Mobil'i yeni deneyimleyecek bir müşteri, uygulamayı yardıma ihtiyaç duymadan kullanabiliyor.

Garanti BBVA Mobil'e giriş yaptıktan sonra benzer yalın deneyim devam ediyor. Kullanıcılar hesap bakiyelerini, kredi kartı limitlerini ve son hareketlerini kolayca görüntülerken, en çok ihtiyaç duydukları fonksiyonlara tek tıkla ulaşabiliyor.