Garanti BBVA Partners Meetup serisi 2021'de de devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA'nın girişim hızlandırma platformu Garanti BBVA Partners'ın IE Business School iş birliği ile Türkiye'deki girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği Meetup serisi, yeni yıldaki ilk etkinliğini gerçekleştirdi.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, girişimcilerle farklı konu başlıkları altında buluşan master class etkinliklerinin, girişimcilerin bakış açısını geliştirmeleri ve işlerini büyütmelerine katkı sağlayacak güncel bilgiler edinmeleri kapsamında etki yaratması hedefleniyor.

Etkinliğin konuşmacısı ise Booster Space Industries ve Aerdron'un Kurucu Ortağı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Direktörü olan ve The Founder Institute'de İş Danışmanı olarak da görev almış Balvinder Singh Powar oldu.

Powar, aynı zamanda IE Business School'da yardımcı profesör ve işletme mentoru ve liderlik, takım yönetimi ve motivasyon, inovasyon kültürü, ara buluculuk/çatışma çözme becerileri, girişimcilik ve yeni ticari uzay endüstrisi üzerine oturumlar veren deneyimli bir eğitmen.