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Garanti BBVA’dan Türkiye’nin en büyük çatı üstü GES projesine finansman

10.06.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ: - "Garanti BBVA, kömür santralleri ve madenleriyle ilgili yeni yatırımları finanse etmeyeceğini açıklayan ilk banka olarak, Türkiye’nin en büyük çatı üstü güneş enerjisi santralinin finansmanıyla sektördeki öncü duruşunu ve düşük karbonlu ekonomiyi destekleme vizyonunu bir kez daha kanıtlamış oldu”

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA, Türkiye’nin en büyük çatı üstü güneş enerjisi santraline (GES) 400 milyon TL finansman sağladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirliği her yönüyle ele alan kredi yapılarıyla sürdürülebilir kalkınmaya destek veren Garanti BBVA, Türkiye’nin en büyük çatı üstü güneş enerjisi santraline 400 milyon TL finansman sundu.

Tosyalı Holding tesislerinde 632 bin metrekare alan üzerinde kurulacak çatı üstü GES projesi toplamda 140 megavat kurulu güce sahip olacak. 71 milyon dolar ile Türkiye’nin en yüksek yatırım bedeline sahip Tosyalı Çatı GES projesi, dünyanın en yeni teknolojisiyle kurulan çatı üstü güneş enerjisi santrali olma özelliğini de taşıyor.

Proje, yıllık 250 milyon kilovatsaatlik üretimiyle Türkiye’nin en fazla yıllık üretim gerçekleştirilen çatı üstü güneş enerjisi santrali olacak. Bu sayede 116 milyon 525 bin kilogram karbon salımı engellenerek dünyanın en temiz çelik üretimi gerçekleştirilecek. Tosyalı Holding’in çeşitli fabrika ve tesislerini kapsayan GES projesiyle aynı zamanda Türkiye’nin net sıfır karbon hedefine ulaşma yolculuğuna da katkı sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, bankaların sürdürülebilir kalkınma konusunda kritik role sahip olduğuna inandıklarını ve iklim krizine karşı çalışmalara 15 yılı aşkın süredir devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2014’ten bu yana proje finansmanı faaliyetlerimiz kapsamında yeni elektrik üretimi yatırımlarına aktardığımız toplam finansman tutarının yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji yatırımlarına yönlendirdik. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz öncü uygulamalarla yenilenebilir enerji için sağladığımız kümülatif finansman tutarını 6 milyar doların üzerine çıkardık. Bu kapsamda öz tüketim amaçlı çatı üstü güneş enerjisi santrali projelerine büyük önem veriyor, toplumumuzun ve müşterilerimizin daha yeşil bir geleceğe geçiş yapmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Garanti BBVA, kömür santralleri ve madenleriyle ilgili yeni yatırımları finanse etmeyeceğini açıklayan ilk banka olarak, Türkiye’nin en büyük çatı üstü güneş enerjisi santralinin finansmanıyla sektördeki öncü duruşunu ve düşük karbonlu ekonomiyi destekleme vizyonunu bir kez daha kanıtlamış oldu."

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