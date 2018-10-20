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Garry Rodrigues Valencia yolcusu

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.10.2018 09:30 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Garry Rodrigues sezon sonunda İspanya'ya gidiyor.

AS Gazetesi’nden Javi Mata, Valencia’nın sezon sonunda Galatasaray’ın yıldızı Garry Rodrigues'i transfer edebileceğini ileri sürdü.

Cimbom'da ayrılık

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Javi Mata'nın açıklamaları:

Javi Mata'nın açıklamaları:
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"Garry Rodrigues'i Villarreal izliyor diyemem, çünkü başka pozisyonlarda transfer için oyuncu bakıyorlar."

"Garry Rodrigues'i Villarreal izliyor diyemem, çünkü başka pozisyonlarda transfer için oyuncu bakıyorlar."
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"Villarreal'in o pozisyonda transfere ihtiyacı yok."

"Villarreal'in o pozisyonda transfere ihtiyacı yok."
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"Valencia sezon sonu Rus yıldızı Denis Cheryshev'i Villarreal'e verebilir ve Garry Rodrigues'le ilgilenebilir."

"Valencia sezon sonu Rus yıldızı Denis Cheryshev'i Villarreal'e verebilir ve Garry Rodrigues'le ilgilenebilir."
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Mata Enes Ünal hakkında da şu ifadeleri kullandı:

Mata Enes Ünal hakkında da şu ifadeleri kullandı:
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"Şu an çok iyi oynuyor ve onun gelişiminden memnunlar."

"Şu an çok iyi oynuyor ve onun gelişiminden memnunlar."
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"Real Valladolid'de ortaya koyduğu performanslar, aldığı süreler gayet iyi."

"Real Valladolid'de ortaya koyduğu performanslar, aldığı süreler gayet iyi."
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"Böyle giderse tekrar Villarreal'e geri dönecektir." (RADYOSPOR)

"Böyle giderse tekrar Villarreal'e geri dönecektir." (RADYOSPOR)
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Anahtar Kelimeler:
Valencia İspanya La Liga Spor Toto Süper Lig Galatasaray Garry Rodrigues

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bizden alıyorlar 9 milyon euro satıyorlar herhangi bir klübe 40 milyon euro!!!!!!!!kalsın satmayın 9 milyon euro ya..9 milyon eurolouk bir gol atar şamp liginde!!!!
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