GASİMEP projesinde yeni dönem kayıtları devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü ile Gaziantep Sanayi Odası (GSO) arasında imzalanan protokol ile 2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi’nde (GASİMEP) 2020-2021 eğitim öğretim yılı kayıtları devam ediyor.

Eğitim faaliyetleri İkili Mesleki Eğitim Yönergesi kapsamında yeni personel öğrencilerin belirlendiği projede şu ana kadar 11. sınıflarda makine, metal ve elektrik alanlarında 37, 12. sınıflarda makine, mobilya ve elektrik alanlarında 13 öğrenci ile projeye devam ediliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle revize edilerek uygulanmaya başlan Mesleki Beceri Testi ile öğrencilerin alanlarının belirlendiği GASİMEP Projesinde testler, öğrenciye özel tek kullanımlık dosyalar içerisinde hazırlanıp, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılıyor.

Gençlerin meslek öğrenmeye, işletmelerin ise yetişmiş personele ihtiyaç duyduğu böylesi bir dönemde GASİMEP Projesinin Türkiye’ye örnek olduğunu dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Meslek lisesi memleket meselesi, anlayışından hareketle GSO Mesleki Eğitim Merkezimizde, hem eğitimini tamamlamış hem de meslek sahibi olmuş gençler yetiştirmeye devam ediyoruz. Proje kapsamında alınan personel öğrencilerimiz eşleştirilen firmalarda mesleki gelişimlerini devam ettiriyor. Firmalar, ihtiyaç duydukları alanlarda kendi ustabaşını kendisi yetiştiriyor. ‘Meslek altın bileziktir’ sözünden hareketle gençlerimiz liseden altın bir bilezik takarak mezun oluyor. Projemizi her yıl geliştirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz“ dedi.

Covid-19 salgınından dolayı koordinatör öğretmenlerin ve öğrencilerin çalışma koşulları incelenerek gerekli her türlü önlemin alındığına vurgu yapan Adnan Ünverdi, “Şu anda yeni dönem kayıtları için firmalardan talep topluyoruz. Eğitimlerinde başarılı olan öğrenciler sözleşme ile eğitim gördükleri işletmelerde istihdam ediliyor. GASİMEP Projesinde daha fazla öğrencinin yer alması için okullarda veli-öğrenci bilgilendirmesi yapıyoruz. Amacımız ülkemize daha fazla meslek sahibi olan genç yetiştirmek ve sanayicilerimizin nitelikli personel ihtiyacını karşılayabilmek. Gençler ne kadar eğitimli, donanımlı ve meslek sahibi olursa o ülkenin geleceği de o denli aydınlık olur” şeklinde konuştu.

GASİMEP projesinin öğrenci ve firmalara önemli avantajlar sunduğunu, devlet tarafından da desteklendiğini dile getiren Ünverdi, “İş yerinde, GSO-MEM atölye çalışmalarında ve derslerinde başarılı olan öğrencilere aylık 200 TL’ye kadar burs desteği veriyoruz. Öğrencilerin SGK primleri 3308 sayılı kanunda belirlenen hükümlere göre tam yıl ve tam gün olarak devlet tarafından ödeniyor ve eğitim alan öğrenciler orta öğretim kurumlarının öğrencilerine sağlanan tüm öğrencilik ve sosyal haklardan faydalanıyor. Eğitimleri boyunca öğrencilere firmalar tarafından belli oranlarda maaş imkanı sağlanmakta olup, yemek, kıyafet, gezi, sosyal etkinlik, ulaşım, eğitim materyalleri ve bütün masrafları da proje kapsamında karşılanmaktadır” diye konuştu.

