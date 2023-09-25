YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Gasptan kaçmak için yola atladı, vatandaşlar kurtardı

Gasptan kaçmak için yola atladı, vatandaşlar kurtardı

25.09.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal’da gasp edilmek istenen bir kişi seyir halindeki araçtan yola atladı.

Yerde yatan kişiyi gören vatandaşlar ise yardıma koştu.
Olay, Kartal’da dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, araç içinde gasp edilmek istenen bir kişi, seyir halindeki araçtan yola atladı. Yerde yatan birini fark eden motosiklet sürücüsü ise yolu keserek yardıma koştu. Çevredeki diğer vatandaşlar da yerde yatan kişiye müdahalede bulunmak istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bir süre sonra kendine gelen şahıs kontrol için ambulansla hastaneye götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sinop’ta onlarca kişi ’sıfır araç’ vaadiyle mağdur edildiSinop’ta onlarca kişi ’sıfır araç’ vaadiyle mağdur edildi
‘Afet Zirvesi’ Karabük’te düzenlenecek‘Afet Zirvesi’ Karabük’te düzenlenecek
Sultanhisar Barajı’nda çalışmalar devam ediyorSultanhisar Barajı’nda çalışmalar devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
Kartal

İstanbul Namaz Vakitleri 25 Eylül Pazartesi

İmsak
05:22
Sabah
06:47
Öğle
13:01
İkindi
16:24
Akşam
19:05
Yatsı
20:25

İstanbul Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Pazartesi

Yunus emre eczanesi
Fatih
Altinsoy eczanesi
Cekmekoy
İkbal eczanesi
Atasehir
Laleli istanbul eczanesi
Fatih
Şişli eczanesi
Sisli
Cantürk eczanesi
Tuzla
Aylin eczanesi
Sancaktepe
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ortadan ikiye bölünmüş diliyle yedi ! "İki farklı tarafa..."

Ortadan ikiye bölünmüş diliyle yedi ! "İki farklı tarafa..."

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Herkes mesaisini bitirip gitti! Gizli gizli gelip piyano çaldı

Herkes mesaisini bitirip gitti! Gizli gizli gelip piyano çaldı

Eşini öperken kulağının zarını deldi! "Cok diye ses çıkarır"

Eşini öperken kulağının zarını deldi! "Cok diye ses çıkarır"

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.