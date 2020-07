Gastronomi kentinde aspir hasadı başladı

GAZİANTEP (AA) - Gastronomi kenti Gaziantep 'in yemek ve tatlılarına lezzet katan aspirin hasadına Oğuzeli ilçesinde başlandı.

Şahin, aspirin aromatik bir şifa kaynağı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"İçindeki yağı tıbbi olarak birçok hastalıkta tedavi olarak kullanılıyor. Daha da önemlisi içindeki yüksek protein, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Biz bunu başarmış olarak buradayız. Bunu başarmak çok önemli ama asıl Oğuzeli'nde bunu yapmak ayrı iyi. Çünkü Oğuzeli'nin her karış toprağını hiç boş bırakamayız. Bizim yeşil altınımız fıstık, beyaz altınımız sarımsak, kırmızı altınımız ise artık aspir olacak. Her yönünden altın. Bunu hem yerinde görmek hem de arkadaşlarımızla bunu daha nasıl büyütebiliriz diye buradayız. Yeni dönemde çiftçi rahatlamazsa esnaf ve şehir ekonomisi rahatlamaz. Her şey çiftçide ve tohumda başlıyor. Büyükşehir olarak bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

- "Fiyatı altınla yarışıyor"

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç da aspir çiçeğinin her yerde yetişmediğini ve bu bakımdan farklı olduğunu belirterek, "Çok özel ürün, fiyatı altınla yarışıyor. Bütün çiftçilerimizi aspir yetiştirme konusunda teşvik etmemiz lazım. Daha çok para kazanacaklar, topraktan daha fazla ürün, daha fazla kazanç sağlayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik de emeği geçen herkese teşekkür ederek Büyükşehir Belediyesinin üretken belediyecilikte hiçbir şeyi ziyan etmeden topluma ve bölgeye katkı sağladığını kaydetti.