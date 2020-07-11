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Gastronomi kentinde karpuz hasadı başladı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 11.07.2020 10:15 | Son Güncelleme

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun: - "Bu yıl karpuz veriminde artış oldu, üreticiler geçen yıl dönümüne 5 ton ürün alırken bu yıl dönüme 7-8 ton karpuz hasat ediyorlar"

GAZİANTEP (AA) - Yemekleriyle kendinden söz ettiren ve gastronominin başkenti olarak bilinen Gaziantep'in Araban ilçesinde üretilen karpuzlar, tezgahlardaki yerini aldı.

Bereketli Araban Ovası'nda üreticilerin ikinci ürün olarak ekimini yaptıkları Araban karpuzu tarlalardan toplanmaya başlandı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, gazetecilere, ilçede bu yıl 6 bin dönümlük alanda karpuz ekiminin yapıldığını söyledi.

Araban karpuzunun tadıyla, aromasıyla ilçeye özgü olduğunu anlatan Altun, burada üretilen karpuzun Türkiye'nin bir çok kentinde tezgahlarda satıldığını söyledi.

Araban karpuzunun tarlada kilogramını 1 lira 30 kuruş ile 1 lira 70 kuruş arasında değişen fiyatlarla alıcı bulduğunu dile getiren Hasan Altun, "Karpuzlar tarladan satılıyor, daha sonra kamyonlara yüklenerek gideceği ile gönderiliyor. Bu yıl karpuz veriminde artış oldu, üreticiler geçen yıl dönümüne 5 ton ürün alırken bu yıl dönüme 7-8 ton karpuz hasat ediyorlar." dedi.

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