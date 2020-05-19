Gastronomi şehrinin dikkat çeken Ramazan sofrası

Gastronomi şehri Afyonkarahisar’da Ramazan ayında iftar sofralarında ana yemek olarak ilk sırayı dana tandır alırken, tatlılarda ise coğrafi işaret tescilli manda kaymaklı ekmek kadayıfı dikkat çekiyor.

Afyonkarahisar’da özenle hazırlanan Ramazan sofraları hem göze hem de damaklara hitap ediyor. 600’den fazla yemek seçeneğiyle dikkat çeken kentte Ramazan sofralarının vazgeçilmez yiyecekleri olan Afyon kebabı ve dana tandır dikkat çekiyor. Dünyada gastronomi alanında 36 şehirden biri olan Afyonkarahisar’da yöresel yemekler ramazan sofraları için özenle hazırlanıp servis ediliyor.

Afyon mutfağı et ve tahıllara dayanıyor

Uzun yıllardır Afyonkarahisar’da aşçılık yapan ve Afyonkarahisar’ın yöresel yemekleriyle yakından ilgilenen Bayram Ekin yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar’da yöresel yemeklerin et ve tahıl ağırlıklı olduğunu söyledi. Ekin konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çiçek bamya yemeği Afyonkarahisar’da çok tüketilen yemeklerdendir. Dana tandır Afyonkarahisar’da vazgeçilmez yemeklerden bir tanesidir. Genelde tüm ramazan sofralarında bulunur. Afyon salatası, çullama köfte ve göce tarhanası gerçekten vazgeçilmezlerimizdir. Sulu köftemiz de yine eşsiz lezzetiyle dikkat çekiyor. Daha sayamadığımız yüzlerce yemeğimiz var.”