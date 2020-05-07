GAÜN Hastanesi sağlık personeline maske dağıtıldı

Gaziantep İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bölge Başkanlığı, COVİD-19‘da mücadelede fedakârca çalışan sağlık personeline maske bağışında bulundu.

Yetim annelerinin yapmış olduğu bin adet bez maske Gaziantep İHH tarafından, GAÜN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin’e teslim edildi. Başhekim Zengin, "Gaziantep İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bölge Başkanlığı’na ve maske yapımında emek veren annelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu zorlu süreçten omuz omuza vererek çıkacağımıza hemen arkasından sağlıklı ve aydınlık günlere ulaşacağımıza inanıyorum. Bizleri unutmayan, destek sağlayan herkese minnet duyuyorum. Maskelerin yapımında emeği geçen cefakâr, değerli annelerimizin bu vesileyle anneler gününü de kutlamak isterim" dedi.

