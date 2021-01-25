GAÜN ile Monastir Üniversitesi arasında akademik işbirliği

Gaziantep Üniversitesi, Monastir Üniversitesi ile Tekstil Mühendisliği alanında ortak yüksek lisans programı geliştirmek üzere hazırlılara başladı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) akademide uluslararasılaşmanın önemli bir ayağı olan ve öğrencilere farklı akademik kültürleri tanıma fırsatı sunan, ortak bir akademik program geliştirmek üzere 2018 yılından beri yürütülen ve Tunus’ta bulunan, Monastir Üniversitesi’yle akademik işbirliklerini bir adım ileri taşıyarak Tekstil Mühendisliği alanında ortak yüksek lisans programı geliştirmek üzere hazırlıklara başladı.

GAÜN Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İshak Yüce’nin koordinasyonuyla gerçekleşen toplantıda; Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Topalbekiroğlu, Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Dr. Nur İncetahtacı ve Monastir Üniversitesi Tekstil ve Tasarım Bölümü Başkanı Prof. Dr. Neji Ladhari, Tekstil Kimyası alanında çalışmalar yürüten Prof. Dr. Bouatay Feriel ve Erasmus Programı Koordinatörü Dr. Fadhel Jaafar, programın teknik boyutu ve akademik çerçevesi üzerine görüşme yapıldı.

Bölgeye katkı sağlayacak

Prof. Dr. İshak Yüce, Tekstil Mühendisliği alanında disiplinlerarası özellik taşıyan Gaziantep Üniversitesi’nin Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgeleriyle bağlantılarını güçlendirecek, kapsamlı ve nitelikli programlarla hem Gaziantep Üniversitesi’nin hem de bölgenin kalkınmasına akademik katkı sağlamak istediklerini söyledi. Prof. Dr. Yüce ayrıca, başka programlarda da benzer işbirlikleri yapmak istediklerini de belirtti.

Gaziantep Üniversitesi ile Monastir Üniversitesi arasında 2018 yılında başlayan akademik işbirlikleri neticesinde, Erasmus programı kapsamında şu ana kadar iki projeye imza atıldı. Bu projelerle Gaziantep Üniversitesi öğrencilerine ve personeline Tunus’la, değişim hareketlilikleri ve akademik işbirlikleri yapılması için destek verildi.

