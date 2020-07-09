YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. GAÜN İslahiye MYO ile İSTE arasında işbirliği

GAÜN İslahiye MYO ile İSTE arasında işbirliği

GAZİANTEP HABERLERİ  | 09.07.2020 15:27 | Son Güncelleme

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Meslek Yüksekokulu ile İskenderun Üniversitesi (İSTE) arasında, eğitim hizmetleri ile sosyal ve kültürel alanlarda işbirliği görüşmesi yapıldı.

GAÜN İslahiye MYO ile İSTE arasında işbirliği

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Meslek Yüksekokulu ile İskenderun Üniversitesi (İSTE) arasında, eğitim hizmetleri ile sosyal ve kültürel alanlarda işbirliği görüşmesi yapıldı. İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, İslahiye Meslek Yüksekokulu’na yaptığı ziyarette Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. H. Ahmet Deveci ile bir araya gelerek Gaziantep Üniversitesi İslahiye Yerleşkesi hakkında bilgi aldı.
Ziyarette, Türkiye’de ilk defa GAÜN tarafından başlatılan Toplumsal Duyarlılık Projesi (TDP) ile ilgili konular görüşüldü. İslahiye MYO Müdürü Doç. Dr. H. Ahmet Deveci Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı’na bağlı GAP Bölge Kalkınma İdaresi’nce desteklenen proje kapsamında Yüksekokula kazandırılan 2 bin metrekarelik kapalı sera alanında Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü’ne bağlı Organik Tarım Programı öğrencilerine uygulamalı eğitim verildiğini söyledi. Ayrıca bu alanda 3 bin zeytin fidesi yetiştirilerek İslahiye Yerleşkesinin muhtelif yerlerine dikildiğini, bu konuda İskenderun Teknik Üniversitesi’ne de yardımcı olabileceklerini belirtti.
İslahiye MYO Müdürü Doç. Dr. H. Ahmet Deveci, İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, ziyaretten ve benzeri işbirliklerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, eğitim ve bilime sağlayacakları katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti.

GAÜN İslahiye MYO ile İSTE arasında işbirliği

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Evinden çıktı! 1 metre boyunnda Evinden çıktı! 1 metre boyunnda
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

Kırşehir’de deprem

Kırşehir’de deprem

Yılkı atları Marmaris koylarını mesken tuttu

Yılkı atları Marmaris koylarını mesken tuttu

Yoldan çıkan ford tarlaya uçtu, 2 yaralı

Yoldan çıkan ford tarlaya uçtu, 2 yaralı

Kedinin serçe avı böyle görüntülendi

Kedinin serçe avı böyle görüntülendi

Gaziantep Namaz Vakitleri 9 Temmuz Perşembe

İmsak
03:29
Sabah
05:12
Öğle
12:41
İkindi
16:32
Akşam
20:00
Yatsı
21:35

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Belgin Eczanesi
Sehitkamil
Çilek Eczanesi
Sehitkamil
Gelgeç Eczanesi
Sehitkamil
İnci Eczanesi
Sehitkamil
Kasapbaşı Eczanesi
Sehitkamil
Yaşamalı Eczanesi
Sehitkamil
Alpaydın Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

En çok ceza kesilen kentte bir günde 2 bin 70 kişiye daha ceza yazıldı

En çok ceza kesilen kentte bir günde 2 bin 70 kişiye daha ceza yazıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Travestinin cenazesine sahip çıkan olmadı

Travestinin cenazesine sahip çıkan olmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.