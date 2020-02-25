GAÜN’de coşkulu ‘Uluslararası Kitap Kahve’ açılışı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Yenidoğu Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından yapılan protokol kapsamında Uluslararası Kitap Kahve törenle açıldı.

GAÜN Hukuk Fakültesi’nde, Gaziantep Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibi tarafından gerçekleştirilen halk oyunları gösterisi sonrasında başlayan törenin açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, açılışı yapılan Uluslararası Kitap Kahve ile Gaziantep Üniversitesi’nde uluslararası öğrenciler başta olmak üzere yeni bir buluşma ve kaynaşma adresinin oluştuğunu belirtti.

“Burayı doya doya yaşayın”

Prof. Dr. Gür konuşmasının devamında, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin kültür evi ile GAÜN Çarşı’da Pusula Kitabevi vardı. Şimdi üçüncüsünün açılışını gerçekleştirdik. Burada kitap, dinlence ve kahveyi buluşturan bir mekan oluştu. O yüzden biz bunu çok önemsiyoruz. Bu projeyi büyük bir şevkle destekledik. Karşıda Hukuk Fakültesi Kütüphanesi, bir tarafta İlahiyat Fakültemizin farklı bir bina modeli, diğer tarafta da Hukuk Fakültemizin değişik modellemesi ile Kitap Kahvemiz yeni bir renk katmış oldu. Sizden istediğim burayı doya doya yaşayın ve bu adresleri boş bırakmayın. Buralardan gece gündüz faydalanmanızda büyük yarar var. Üniversitemizde yeni, büyük bir kütüphane yapılacak fakat kütüphanemiz tamamlanıncaya kadar bu tür mekanları çalışma olarak da kullanabilirsiniz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Gür’den müjde

Rektör Prof. Dr. Gür konuşmasının devamında devasa, çok büyük bir kütüphanenin yapılacağını aynı zamanda yeni yapılan yurtların yan tarafında da çok büyük spor tesisleri ve yaşam merkezinin yapılacağının müjdesini verdi.

“Bu eseri çok kıymetli buluyorum”

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ise köklerinin derinlere ulaşan, çok uzaklara erişen bir millet olduğunu vurguladığı konuşmasında, “Bizim tek hedefimiz Kızıl Elma’ya ulaşmaktı. Bizim tek hedefimiz gençlerin ülkemizi dışarıda kendi örfüyle, adetiyle, diniyle, imanıyla temsil edebilmeleriydi ve dünyanın bizi bu şekilde tanımasıydı. Bu bağlamda, Gaziantep Üniversitesi’ndeki bu eseri çok kıymetli buluyorum ama bu daha başlangıç. Rektör Prof. Dr. Ali Gür ile birlikte çok daha büyük projelerimiz var. Çok daha güzel işler yapacağız. Açılışını yaptığımız Uluslararası Kitap Kahvesi’nin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Genel Başkanı Dr. M. Ali Bolat, “Uluslararası ve Türkiyeli öğrencilerimiz beraber dünyaya örnek olan bir birlikteliği, kardeşliği, beraber iş yapma ahlakını, tecrübeyi ortaya çıkarsınlar. Kitapla, birbirleriyle buluşsunlar. İslam dünyasının ve dünyanın geleceğine ortak çalışmalar sunsunlar. Bu kadar güzel bir mekanda Uluslararası ve Türkiyeli öğrenci kardeşlerimiz ilim irfan yolunda çok ileri adımlar atacaklardır” şeklinde konuştu.

Gaziantep Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu’nun da katıldığı açılışta GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve diğer protokol üyeleri Kitap Kahve’yi birlikte gezdi.

