GAÜN'de Kovid-19 PCR tanı laboratuvarı faaliyete geçti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Kovid-19 PCR tanı laboratuvarının faaliyete geçtiğini söyledi.

Rektör Gür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Kentte son zamanlarda vaka sayılarının arttığını belirten Gür, şunları kaydetti:

"Vaka sayılarının beklenenin üzerinde artması üzerine tıp fakültesinde Kovid-19 PCR tanı laboratuvarımız faaliyete geçirilmiştir. Ekibimiz iş başındadır. Kovid için en iyi korunma yolu tedbir ve kurallara uymaktan ve evde kalmaktan geçer."

Gür, başka bir paylaşımında ise üniversite olarak yapay zeka teknolojisini yakından takip ettiklerini belirterek, "Aldığımız Türkiye’nin yapay zekaya sahip son teknoloji ilk tomografi cihazı sayesinde, Kovid-19 şüpheli vakalarda, hastalar yüksek doz radyasyona maruz kalmadan Toraks BT görüntülemeleri güvenli bir şekilde yapılmaya başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

