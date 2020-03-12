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GAÜN’ün girişimci adayları bütçe yapmayı öğreniyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 12.03.2020 12:42 | Son Güncelleme

Fikir Geliştirme Proje Mentörü Uğur Kocamaz tarafından Finansal Okur Yazarlık Eğitimi konulu seminer verildi.Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İnovasyon ve Girişimcilik Topluluğu tarafından GAÜN Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen seminerde, Fikir Geliştirme Proje Mentörü, Habitat Derneği Eğitmeni Uğur Kocamaz, gelir gider dengesi, bütçe yapma, tasarruf, girişimcilik, fizibilite ve para biriktirme, yatırım yapma ve borçlanma, finansal hak ve yükümlülükler konularını işledi.

Fikir Geliştirme Proje Mentörü Uğur Kocamaz tarafından Finansal Okur Yazarlık Eğitimi konulu seminer verildi.
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İnovasyon ve Girişimcilik Topluluğu tarafından GAÜN Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen seminerde, Fikir Geliştirme Proje Mentörü, Habitat Derneği Eğitmeni Uğur Kocamaz, gelir gider dengesi, bütçe yapma, tasarruf, girişimcilik, fizibilite ve para biriktirme, yatırım yapma ve borçlanma, finansal hak ve yükümlülükler konularını işledi. Kocamaz, konuşmasının devamında eğitimleri Habitat Derneği’nin proje kapsamında yürüttüğünü belirterek, “Türkiye’de ilk kez finansal okuryazarlık konusunda kamu, sivil toplum ve özel sektörün bir araya geldiği ‘Paramı Yönetebiliyorum’ projesi, Türkiye’de bireyler için, kişisel mali kaynaklarını bütçelemelerine ve finans hizmetlerini doğru kullanmalarına destek olacak bir eğitim olanağı sunmayı amaçlıyor” dedi.
Etkinlikte İnovasyon ve Girişimcilik Topluluğu Başkanı Sadiye Zorçelik, topluluğun amaçları hakkında bilgi verdiği konuşmasında, “Topluluğumuz Girişimcilik olgusunu canlandırmak ve yeni fikirlerin takım çalışması desteğiyle gerek topluluk içerisinde, gerekse diğer toplulukların işbirliğiyle somut bir ürün veya hizmete dönüştürülmesini hedefliyor. Girişimcileri desteklemek adına üniversite içinde çeşitli etkinlik yapmak, öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak her türlü faaliyet ve gönüllü projelerde bulunmak amacı ile kurulmuş bir öğrenci topluluğuyuz” diye konuştu.
Toplantıya topluluğun protokol ile iş birliği içerisinde olduğu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İnovasyon Kulübü Başkanı Furkan Özyurt ve üyeleri de katıldı. Seminerin sonunda katılım belgeleri takdim edildi.

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