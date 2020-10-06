YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Gayrimenkul Danışma Ofisi sonrası Yatırım, Hibe, Destek Ofisi de kuruldu

Gayrimenkul Danışma Ofisi sonrası Yatırım, Hibe, Destek Ofisi de kuruldu

BİLECİK HABERLERİ  | 06.10.2020 10:44 | Son Güncelleme

Bilecik’i Osmaneli İlçe Belediyesi tarafından Gayrimenkul Danışma Ofisi sonrası Yatırım, Hibe, Destek Ofisi de kuruldu.Kurulan ofisler hakkında bilgi veren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli Belediyesi Gayrimenkul Danışma Ofisi ile ilçemize yatırım yapmak isteyen yatırımcılara doğru yatırım kararı vermede yardımcı oluyor.

Gayrimenkul Danışma Ofisi sonrası Yatırım, Hibe, Destek Ofisi de kuruldu

Bilecik’i Osmaneli İlçe Belediyesi tarafından Gayrimenkul Danışma Ofisi sonrası Yatırım, Hibe, Destek Ofisi de kuruldu.
Kurulan ofisler hakkında bilgi veren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli Belediyesi Gayrimenkul Danışma Ofisi ile ilçemize yatırım yapmak isteyen yatırımcılara doğru yatırım kararı vermede yardımcı oluyor. Sanayi Parselleri, Organize Sanayi Bölgesi alanları, Küçük Sanayi alanları, konut yatırımları gibi birçok konuda yatırımcıya aracısız destek oluyor. Son günlerde ilçemize gelen birçok yatırımcı bu hizmetten yararlanarak ilçemize yatırım kararı verdi ve yer aldı. Osmaneli Belediyesi planlı, yatırım yapılmasını sağlamak, haksız talepler nedeniyle yatırımcının ilçemizden kaçışını önlemek gibi bir çok nedenle Gayrimenkul Danışma Ofisini kurarak yatırımcıya direk destek oluyor. Yine yatırımcılara destek olmak için Yatırım-Hibe-Destek Ofisini Osmaneli Belediyesi bünyesinde kuruyoruz. Amacımız yatırımcımızın, sanayicimizin, esnafımızın devletimizin, bakanlıklarımızın, yatırım ve teşvik mevzuatının, kalkınma ajansı gibi kuruluşların hibe, teşvik, destek projelerinden ilçemizi yararlandırmak. Osmaneli Belediyesi her konuda hizmetleri ve uygulamaları ile Osmaneli’nin büyümesi ve gelişimi için çaba sarf ediyor. Yeni projelerimizde bu yönde büyük katkı sağlayacak" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Makam odasında mastürbasyon skandalı!
Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandıBozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı
En Çok Okunan Yerel Haberler
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Körfez’de altyapı için yoğun çalışma
Körfez’de altyapı için yoğun çalışma
İzmir'de fabrikada asit tankı delindi: 3 yaralı
İzmir'de fabrikada asit tankı delindi: 3 yaralı
Hayırsever iş adamından Hani ve Dicle arasına yeni yol
Hayırsever iş adamından Hani ve Dicle arasına yeni yol

Bilecik Namaz Vakitleri 6 Ekim Salı

İmsak
05:31
Sabah
06:54
Öğle
12:53
İkindi
16:07
Akşam
18:42
Yatsı
20:00

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Salı

Varlık Eczanesi
Bozuyuk
Merkez Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Fatih Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Burçalık ve Kızılsaray Köylerindeki çalışmalar tamamlandı
Burçalık ve Kızılsaray Köylerindeki çalışmalar tamamlandı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Başkan Yaman katı atık yönetimi yetkilileriyle bir araya geldi
Başkan Yaman katı atık yönetimi yetkilileriyle bir araya geldi
Bandırmalıoğlu yakalandı
Bandırmalıoğlu yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.