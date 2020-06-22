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Gazeteci Ağırbaşer’den annesi için lokma hayrı

AYDIN HABERLERİ  | 22.06.2020 18:58 | Son Güncelleme

Asmin Medya ve Kent09 Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Cemil Ağırbaşer, 2 yıl önce vefat eden annesi için lokma hayrı yaptı.Basın sektörünün önde gelen isimlerinden olan Kent09 Gazetesi’nin İmtiyaz Sahibi Mehmet Cemil Ağırbaşer, 2 sene önce 20 Haziran’da hayata gözlerini yuman annesi için lokma döktürdü.

Asmin Medya ve Kent09 Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Cemil Ağırbaşer, 2 yıl önce vefat eden annesi için lokma hayrı yaptı.
Basın sektörünün önde gelen isimlerinden olan Kent09 Gazetesi’nin İmtiyaz Sahibi Mehmet Cemil Ağırbaşer, 2 sene önce 20 Haziran’da hayata gözlerini yuman annesi için lokma döktürdü. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan ofisinin önünde döktürdüğü lokma hayrına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Basın camiasının da ilgi gösterdiği lokma hayrı için vatandaşlar, Ağırbaşer’e başsağlığı dileyerek teşekkür ettiler. Asmin Medya ofisi önünde yapılan lokma dağıtımında, 64 yaşında vefat eden Vecide Ağırbaşer, hayır dualarıyla yad edildi.

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