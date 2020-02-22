Gazeteci Serhan Seyhan hakkında takipsizlik kararı verildi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı CHP'li belediye başkanları aleyhine ifade vermesi için Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanığı Erkan Karaarslan'a baskı yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında gazeteci Serhan Seyhan hakkında takipsizlik kararı verdi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Ceza İnfaz Kurumlarındaki Adli Olayları Soruşturma Bürosunca hazırlanan kararda, soruşturma süreciyle ilgili çeşitli bilgiler yer aldı. Buna göre, FETÖ üyeliğine ilişkin yargılamanın yanı sıra başka suçlardan da hakkında soruşturmalar bulunan Erkan Karaarslan, 31 Ağustos 2016 ile 11 Ağustos 2017 arasında Hatay'da cezaevinde bulunduğu sırada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na mektup yazarak örgütle ilgisinin bulunmadığını, kasıtlı olarak cezaevinde tutulduğunu, suçu kabul etmesi için kendisine baskı yapıldığını ve kendisi üzerinden CHP'li bazı belediyelere kayyum atanmasının planlandığını söyleyip destek talebinde bulundu. Karaarslan, Aydın 2. Asliye Ceza Mahkemesince yargılandığı davanın 25 Nisan 2019 tarihli duruşmasında yaptığı savunmada da yerel seçimlerden önce Aydın'dan ziyaretine gelen kişilerin, Özlem Çerçioğlu ve bazı CHP'li belediye başkanları aleyhinde ifade vermesi durumunda tutuklu bulunduğu dosyadan beraat edeceğini söylediklerini öne sürdü.

Erkan Karaarslan, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı davada yaptığı savunmada ise "14 Mart 2019'da avukat görüşü adı altında cezaevinde beni görüşmeye çıkarttılar. Avukat görüşüne girdiğimde cezaevine girmesi mümkün olmayan Aydın'da gazetecilik yapan Serhan Seyhan isimli gazeteciyi gördüm. Benimle yaptığı görüşmede başta Özlem Çerçioğlu ve Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP başkanları hakkında beyanda bulunmam halinde o gün itibarıyla tahliye olacağımı, aksi taktirde hüküm giyeceğimi bana beyan etmiştir" ifadelerini kullandı. - İmamoğlu ve Çerçioğlu şikayetçi oldu Ekrem İmamoğlu ile Özlem Çerçioğlu, iddiaların araştırılmasını talep edip, Serhan Seyhan ile tespit edilecek diğer şüphelilerden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Sincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kaldığı dönemde 3 Aralık 2019'da cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan Karaarslan, önceki beyanlarının aksine, Seyhan'ın CHP'li belediye başkanlarına iftira atması yönünde kendisinden herhangi bir talebinin olmadığını söyledi.

Karaarslan, şunları kaydetti: "Serhan Seyhan, Ekrem İmamoğlu, Özlem Çerçioğlu veya başka herhangi bir belediye başkanına FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları yönünde iftira atmamı istemedi. Seyhan'ın benden talebi sadece bildiğim veya duyduğum usulsüzlük ve yolsuzlukları anlatmam yönündeydi. Bu talebi şirketimin belediyelerle çok sayıda sözleşmesi olması nedeniyle bir takım bilgilere sahip olabileceğimi düşünmesinden dolayı yaptığını tahmin ediyorum. Ancak ben bu talebi reddettim. Beni 'Uzun yıllar tutuklu kalabilirsin' diyerek tehdit ettiği için Seyhan'dan şikayetçiyim." Serhan Seyhan ise ifadesinde, Aydın'da gazeteci olduğunu, uzun yıllar CHP'de görev aldığını, 2016 yılına kadar Aydın Büyükşehir Belediyesinin basın ve reklam işlerinde aktif olarak çalıştığını bildirdi. Erkan Karaarslan ile 2013'de tanıştığını belirten Seyhan, Karaarslan'ı cumhuriyet başsavcılığından aldığı izin kapsamında cezaevinde ziyaret ettiğini kaydetti. Seyhan, "Bu ziyaretlerimde kesinlikle Ekrem İmamoğlu ve Özlem Çerçioğlu'na veya başka herhangi bir kimseye FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları yönünde iftira atması durumunda tutuklu bulunduğu dosyadan tahliye olacağı, hatta beraat edeceği yönünde taahhütte veya söylemde bulunmadım. Ben samimiyetimize dayanarak kendisini ziyaret ettim. Doğruları söylemesinin yararına olacağını söyledim. Hatta 26 Mart 2019'daki ziyaretimde Erkan'ın eşi Selma ve baldızı Çiğdem de yanımdaydı." ifadesini kullandı.