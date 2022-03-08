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Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler, "Hayata Yön Veren Kadınlar" programında anıldı

08.03.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan: - "(Şenler) Kendini geliştirmek istediği dönemde, abisinin İslami hassasiyetlerinin arttığı bir dönemde, onun da çalışmalarından, davetlerinden etkilenerek kendi okumalarını yapmaya başlıyor. Bir noktadan sonra başını kapatmaya karar veriyor. Türkiye'de eğitimli, kültürlü, başörtülü bir kadının olmadığı düşünüldüğü dönemde bir model oluşturuyor"

İSTANBUL (AA) - Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen "Hayata Yön Veren Kadınlar" söyleşisinde gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler anıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Davranış Bilimleri Uzmanı Şengül Yiğit'in moderatörlüğünde Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşide konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, Şenler ile tanışma hikayesini anlattı.

Şule Yüksel Şenler'in entelektüel bilgi birikimi yüksek bir aileden geldiğini, evinde sanata çok değer verildiğini, hayat tarzı olarak da ideal batılı kadın ve erkek modellerini içeren bir ailenin mensubu olduğunu belirten Kan, "Kendini geliştirmek istediği dönemde, abisinin İslami hassasiyetlerinin arttığı bir dönemde, onun da çalışmalarından, davetlerinden etkilenerek kendi okumalarını yapmaya başlıyor. Bir noktadan sonra başını kapatmaya karar veriyor. Türkiye'de eğitimli, kültürlü, başörtülü bir kadının olmadığı düşünüldüğü dönemde bir model oluşturuyor. Kalemi çok kuvvetli olduğu için de çok meşhur oluyor." ifadelerini kullandı.

Ravza Kavakcı Kan, Şenler'in emanetini, kızlara emanet etmek istediğini kaydederek, "Durmayacaksınız, çalışacaksınız. Müslüman olmak, insan olmak, bu güzel ülkenin insanı olmak bunu gerektiriyor. Kendi üst kimliğinizi bilin. Örnek alacağınız öncülerinizi seçin." tavsiyesinde bulundu.

Programa, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Abdulkadir Şengör, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Cemal Bolat, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Koordinatörü Sevilay Acar ile vatandaşlar katıldı.

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