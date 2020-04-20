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Gazetecilerden kan bağışına destek

MALATYA HABERLERİ  | 20.04.2020 17:17 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını ile birlikte ciddi oranda düşen kan bağışları ile birlikte azalan kan stoklarına destek için Malatya Gazeteciler Cemiyeti üyeleri de kan bağışında bulundu.Kızılay Kan Merkezine giderek burada kan bağışında bulunan Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, korona virüs (Covid-19) sonrası düşen kan bağışları sonrası Kızılay’ın bağış kampanyasına destek vermek için geldiklerini belirterek, tüm duyarlı vatandaşları da kan bağışı konusunda destek vermeye davet etti.Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu’da korona salgını sonrası bağışlarda düşüş yaşandığını ifade ederek, “Özellikle Malatya’daki basın mensuplarımız bu noktada kamuoyuna duyuruda bulunarak vatandaşlarımızı bağış yapmaya davet etti.

Gazetecilerden kan bağışına destek

Korona virüs salgını ile birlikte ciddi oranda düşen kan bağışları ile birlikte azalan kan stoklarına destek için Malatya Gazeteciler Cemiyeti üyeleri de kan bağışında bulundu.
Kızılay Kan Merkezine giderek burada kan bağışında bulunan Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, korona virüs (Covid-19) sonrası düşen kan bağışları sonrası Kızılay’ın bağış kampanyasına destek vermek için geldiklerini belirterek, tüm duyarlı vatandaşları da kan bağışı konusunda destek vermeye davet etti.
Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu’da korona salgını sonrası bağışlarda düşüş yaşandığını ifade ederek, “Özellikle Malatya’daki basın mensuplarımız bu noktada kamuoyuna duyuruda bulunarak vatandaşlarımızı bağış yapmaya davet etti. Bugünde gazeteci arkadaşlarımız bizzat gelerek bizlere destek oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.
Kızılay Yeşilyurt İlçe Başkanı Dr. Dilek Korkmaz’da, gazetecilere teşekkür ederek, “Mevcut süreçte kan bağışının azaldığı bu sür zarfında bizlere destek veren gazetecilere cemiyetine ve yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz, iyi ki varsınız” diye konuştu.

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