YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Gazetecilerin karda ekmek arası sucuk keyfi

Gazetecilerin karda ekmek arası sucuk keyfi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 14.02.2020 09:13 | Son Güncelleme

Adıyaman’da kar yağışı ve soğuk havayla ilgili haberler yapan gazeteciler bu kez kar üzerinde ekmek arası sucuğun keyfini çıkarttı.Adıyaman’da önce eksi 9 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, ardından yağan yoğun kar yağışında haberden habere koşan gazeteciler bu kez kendileri haber oldu.

Adıyaman’da kar yağışı ve soğuk havayla ilgili haberler yapan gazeteciler bu kez kar üzerinde ekmek arası sucuğun keyfini çıkarttı.
Adıyaman’da önce eksi 9 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, ardından yağan yoğun kar yağışında haberden habere koşan gazeteciler bu kez kendileri haber oldu. Kar ve soğuk hava nedeniyle yoğun bir tempoda çalışan gazeteciler bu kez kar üzerinde ekmek arası sucuk yaparak karın keyfini çıkarttı.
Karadağ ormanlık alanında mangalda sucuk, biber ve domatesleri pişiren gazeteciler ekmek arası sucuk yedi. Yorucu bir günün ardından yorgunluklarını böyle atan gazeteciler, kent merkezine en son 2016 yılında böyle kar yağdığını dile getirdi.
Gazeteci Yunus Emre Doğan, Adıyaman’da bu kar yağışının beklendiğini belirterek, “Adıyaman’da bu karı bekliyorduk, son birkaç yıldır yağmıyordu. Dün gece başladı, etkisini arttırarak devam etti. Sabah uyandığımızda her taraf bembeyazdı. Bizde gerekli haberlerimizi ve paylaşımlarımızı yaptıktan sonra gazeteci arkadaşlarla böyle bir etkinlik yapmak istedik. Karda ekmek arası sucuk yapalım diye Karadağ ormanına geldik” dedi.
Kameraman Kemal Yiğit ise “Biz de sabaha kadar görevdeydik. Bugün öğleye doğru işimiz azalınca bu etkinliği gazeteci arkadaşlarla yapmak istedik” diye konuştu.
Gazeteci Tayfun Güzel de yorucu bir günün ardından biraz da kendilerine zaman ayırmak istediklerini söyleyerek, “Bugün gazeteci arkadaşlarla kendimize ayırdık. Dün akşamın yorgunluğunu mangalda sucuk yaparak atıyoruz. Karadağ ormanında çok güzel bir yerde eğlenceli bir organizasyon yaptık” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

Kahramanmaraş’ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Kahramanmaraş’ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Konyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

OSM’de, ‘Tük Sinemasının Ahvali’ isimli söyleyişi gerçekleşecek

OSM’de, ‘Tük Sinemasının Ahvali’ isimli söyleyişi gerçekleşecek

Bursa’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Bursa’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Adıyaman Namaz Vakitleri 14 Şubat Cuma

İmsak
05:51
Sabah
07:12
Öğle
12:46
İkindi
15:43
Akşam
18:10
Yatsı
19:27

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Derya Eczanesi
Merkez
Emek Eczanesi
Merkez
Karalök Eczanesi
Merkez
Bulamlar Eczanesi
Besni
Lokman Eczanesi
Golbasi
Derman Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Fırtına elektrik tellerini kopardı

Fırtına elektrik tellerini kopardı

Patlayan su borusu kazaya neden oldu

Patlayan su borusu kazaya neden oldu

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Kombi yangını evde maddi hasara neden oldu

Kombi yangını evde maddi hasara neden oldu

İsveç’teki Eşinin Yanına Gidemiyor

İsveç’teki Eşinin Yanına Gidemiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.