Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması'nda AA'ya 17 ödül

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetince (DAGC) düzenlenen "Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması"nda, Anadolu Ajansının (AA) 17 çalışanı ödüle layık görüldü.

Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ardahan, Ağrı, Bayburt, Muş ve Tunceli illeri ile ilçelerinde görev yapan yerel ve yaygın basın kuruluşlarından çok sayıda gazetecinin katıldığı yarışmada yaklaşık 200 başvuru değerlendirildi.

Değerlendirme sonucu 19 dalda yerel ve yaygın kategoride ödüle layık görülen eserler belirlendi. Yarışma dallarına, bu yıl, gazete ve televizyonlarda kullanımı dikkate alınarak karikatür ve dron görüntüsü kategorileri de eklendi.

Yarışmada, 16'sı AA Erzurum Bölge Müdürlüğü, biri AA Trabzon Bölge Müdürlüğünde görevli 17 AA çalışanı ödül almaya hak kazandı.

Ödül alan AA çalışanlarının isimleri ve ödül aldıkları kategoriler şöyle:

Yerel haber dalında, Beşir Kelleci ve İsmail Hakkı Demir, yaygın fotoğraf dalında Hüseyin Demirci, yaşam fotoğrafı dalında Günay Nuh, yerel fotoğraf dalında İsmail Kaplan, Sidar Can Eren, spor fotoğrafı dalında Cüneyt Çelik, Hilmi Tunahan Karakaya, spor haber dalında Yunus Hocaoğlu, Bülent Mavzer, araştırma inceleme dalında Hüseyin Yıldız, röportaj dalında Muhammet Mutaf, TV haber dalında İlhami Erkılıç, yerel görüntü dalında Abdullah Söylemez, Barış Yalçınkaya, dron görüntüsü kategorisinde ise Sagip Sezginer ile Kemal Özdemir ödül aldı.

AA dışında çeşitli basın kuruluşları mensuplarının da ödül almaya hak kazandığı yarışmada ödüller törenle verilecek.

