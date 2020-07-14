YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Gazi Enes Göksu 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını unutamıyor:

Gazi Enes Göksu 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını unutamıyor:

YALOVA HABERLERİ  | 14.07.2020 12:10 | Son Güncelleme

"Vücudumun birçok noktasına bir şeyler saplandı. Ne olduğunu ilk başta anlayamadım. Sonra sağ baldırıma bir şey saplandı ve botum kan dolmuştu" - "Revire ilk geldiğimizde 3 üsteğmen, bir üstçavuş ve Kara Kuvvetlerinden emekli olduğunu söyleyen beyaz kıyafetler giymiş sivil birisi vardı. Beni en çok emekli birinin o gece orada olması şoke etti. Üsteğmenin, emekli olmuş sivil birine 'Abi, hocam şimdi ne yapalım?' dediğini ilk kez duydum"

SITKI YILDIZ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında askerliğini er olarak yapan Enes Göksu, yaralandığı kabus dolu geceyi unutamıyor.

Ankara'daki Jandarma Genel Komutanlığı Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası'nda vatani görevini yaparken FETÖ'nün kalkışmasına yakından tanık olan Göksu, o gece yaşanan çatışma nedeniyle yaralandı. Göksu'ya tedavisinin tamamlanmasının ardından "gazi" unvanı verildi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Kaymakamlığı çalışanlarından Enes Göksu, AA muhabirine, 15 Temmuz gecesini ülkede yaşayan hiç kimsenin unutmaması gerektiğini anlattı.

Hain darbe girişiminin, ülkenin başına gelebilecek en kötü olay olduğunu vurgulayan Göksu, "O gün eğer siyasi lider olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dışında biri olsaydı, onlar ülkeyi ele geçirmiş olurdu. Cumhurbaşkanımızın 'sokağa çıkın' çağrısı ile milletimizin sokağa çıkmasıyla bu olaylar bastırıldı." dedi.

Terör örgütü FETÖ'nün, vatandaşa kendi silahıyla en büyük zulmü yaptığını dile getiren Göksu, ayrıca yine Türk milletinin silahıyla polise, askere ve sivillere bombalar yağdırıldığını hatırlattı.

O gece yaşananlardan, özellikle Özel Harekat Daire Başkanlığının bombalanmasını unutamadığını söyleyen Göksu, "Polis Özel Harekata atılan o kalleş bomba beni gerçekten çok üzdü. Hiçbir şekilde bu denli vahşice hareket yapılmaz. İnsanların bu günü unutmaması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Göksu, o gece kışlada yaşananları "Komutanımın makamında, sekreterlik olan kısmındaydım. Dışarıdan içeriye başka bir yerden geldiğini bildiğim bir grup girdi. Herkese dışarıda talimatlar veriyorlardı." sözleri ile aktardı.

"Karartma yapılacak" denilerek herkesten silah ve teçhizat giymesinin istendiğini belirten Göksu, bir süre geçtikten sonra başından vurulmuş bir uzman çavuşun kendilerine teslim edildiğini, kendilerine terör saldırısı olduğunun söylendiğini ifade etti.

- "Emekli birinin o gece orada olması şoke etti"

Yaralı uzman çavuşu revire götürmelerinin istendiğini dile getiren Göksu, şunları söyledi:

"Apar topar dışarı çıktım. Vücudumun birçok noktasına bir şeyler saplandı. Ne olduğunu ilk başta anlayamadım. Sonra sağ baldırıma bir şey saplandı ve botum kan dolmuştu. Ardından sabaha kadar yanımızdaki uzman çavuşla revirde bekledik. Revire ilk geldiğimizde 3 üsteğmen, bir üstçavuş ve Kara Kuvvetlerinden emekli olduğunu söyleyen beyaz kıyafetler giymiş sivil birisi vardı. Beni en çok emekli birinin o gece orada olması şoke etti. Üsteğmenin, emekli olmuş sivil birine 'Abi, hocam şimdi ne yapalım?' dediğini ilk kez duydum."

Sivil kişinin telefonla talimatlar verdiğini, mesajlar attığını anlatan Göksu, telefona baktığında içeriğinde FETÖ'nün kalkışma haberleri ve örgüt üyeleriyle mesajlaşmalarını gördüğünü kaydetti.

Bunun üzerine arkadaşlarıyla teslim olmaları yönünde kendilerine baskı yapılmaya başlandığını dile getiren Göksu, şöyle konuştu:

"Telefonuna baktığımı görünce oturmamı istemişti. Ayrıca, 'Kapıdan kim girerse girsin ateş et' dedi. Diğerleri 'Teslim olalım' dediler ama 'abi' dedikleri şahıs 'çatışalım' diyordu. Hala biz dışarıda terör örgütü mensupları var zannediyoruz. 'Jandarma Genel Komutanlığına teröristler nasıl geldiler?' diye düşünüyoruz. Tabii öğrendikten sonra biz teslim olmaları için zorlamaya başladık. Bizim zorlamamızla ikna olup teslim oldular."

"O gece vatandaşa yapılan o eziyet, duyulan o kin ve devlete karşı yapılan düşmanlıklarının Türk Silahlı Kuvvetleri ile hiçbir bağlantısı yoktu." diyen Göksu, "Sadece prosedür gereği üniformayı giymiş, beyin olarak Pensilvanya'daki o şahsa kiralamışlar kendilerini. Allah hiçbir zaman bunlara müsaade etmesin. Başkalarının çıkarlarını güttükleri için o gün öyle bir şeye kalkıştılar." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Genç öğretmenin sır ölümüGenç öğretmenin sır ölümü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti

Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti

İliç’te 15 Temmuz Resim Sergisi düzenlendi

İliç’te 15 Temmuz Resim Sergisi düzenlendi

Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

İliç’te Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı 1. Olağan toplantısı yapıldı

İliç’te Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı 1. Olağan toplantısı yapıldı

Yalova Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:44
Sabah
05:37
Öğle
13:14
İkindi
17:11
Akşam
20:41
Yatsı
22:25

Yalova Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Aksoy Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Simge Eczanesi
Altinova
Arda Eczanesi
Armutlu
Çınarcık Eczanesi
Cinarcik
Selin Eczanesi
Ciftlikkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Oral, Bakan Soylu’ya çalışmaları anlattı

Oral, Bakan Soylu’ya çalışmaları anlattı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Yalova'da 5 bin 500 litre kaçak içki ele geçirildi

Yalova'da 5 bin 500 litre kaçak içki ele geçirildi

Yalova’da maske yasağına uymayanlara 56 bin TL ceza kesildi

Yalova’da maske yasağına uymayanlara 56 bin TL ceza kesildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.