Gaziantep Akıllı Şehir Master Planı protokol töreni düzenlendi

“Sizin vizyonunuz bugünkü protokolün hayata geçirilmesini sağladı”

USTDA Direktörü Thomas R. Hardy, Türkiye ile gerçekleştirilen yatırım protokollerinin tarihinin eskiye dayandığını aktararak, “Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde akıllı kentler ve sürdürülebilir kampüs çalışmalarında yine onlarla beraber yürüttük. Burada sayın başkan ve ekibine şükranlarımızı sunmak isteriz. Buraya gelene kadar ki süreçte yoğun emekleri oldu. Görünen o ki vatandaşlarına kaliteli altyapı sunmakta akıllı kentlerin getireceği nimetlerden faydalanmak için çok istekliler. Hem desteğiniz hem vizyonunuzu takdir ediyoruz. Sizin bu vizyonunuz ile biz bulunduğumuz bu noktaya gelebildik. Bizim sizinle uzun bir yolumuz olacak. Türkiye’deki akıllı kentlerin desteklenmesi konusunda önemli bir adım atıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hemşehrilerinin akıllı kentlerin nimetlerinden faydalanması için her türlü çalışmayı yapıyor”

ABD Adana Konsolosu Alejandro Baez, elçilik olarak bütün birimleriyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve USTDA arasında imzalanan akıllı kentlerin geliştirilmesi için yapılan bu anlaşmadan mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Bu noktada Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in liderliği ve vizyonundan ötürü tekrar tebrik etmek isterim. Kendisi hemşehrilerine akıllı kentlerin getirdiği nimetlerden faydalanması için her türlü çalışmayı yapıyor. Kamu hizmetlerinde, iletişimde her türlü nimetten vatandaşlarının faydalanmaları için çok çalışıyor. Türkiye’de ki ABD diplomatik temsilciliklerinin adına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bizden ne zaman destek isterse akıllı kentlerin uygulanması, bunun ile ilgili yapılacak yardımlar ve atılacak adımlarda onlarla birlikte olduğumuzu belirtmek isterim” diye konuştu.