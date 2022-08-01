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Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Codi Miller'ı transfer etti

01.08.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Codi Miller'ı transfer etti

GAZİANTEP (AA) - ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Codi Miller'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Geçen sezon İspanya temsilcisi MoraBanc Andorra takımında 34 maça çıkan oyuncumuza 'Hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

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