Gaziantep Basketbol, Muhsin Yaşar'ı kadrosuna kattı

GAZİANTEP (AA) - ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, Muhsin Yaşar'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Yaşar ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı belirtilerek, "Başarılı oyuncu geçtiğimiz sezon Tofaş formasıyla ortalama 13.15 dakika süre almış, ligi 6.31 sayı, 2.7 ribaund, 0.7 asist ile tamamlamıştır. Oyuncumuza 'Hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

