GAZİANTEP FK ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE! Gaziantep FK Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Kalyon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi çok sayıda vatandaş arama motorlarında "Gaziantep FK Adana Demirspor maçı canlı izle" konu başlığını sorguluyor. Peki, Gaziantep FK Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GAZİANTEP FK ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK Adana Demirspor maçı 7 Ekim 2022 Cuma günü oynanacak.

Maç, saat 20.00'da başlayacak.

Kalyon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak.

Saka'nın yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Osman Gökhan Bilir üstlenirken maçın dördüncü hakeminin ise Yiğit Arslan olduğu aktarıldı.

GAZİANTEP FK ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANDİ KANALDA?

Gaziantep FK Adana Demirspor maçı Bein Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.



