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Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor maçına hazırlanıyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 10.03.2020 15:25 | Son Güncelleme

Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor maçına hazırlanıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Salonda ısınma hareketlerinin ardından güç ve dayanıklılık çalışmaları yapan kırmızı-siyahlılar, koordinasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

Antrenmanı kulübün başkan yardımcısı Mahsum Altunkaya da izledi ve takıma başarılar diledi.

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antrenman Aytemiz Alanyaspor Futbol Gaziantep FK idman Süper Lig

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