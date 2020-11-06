Gaziantep FK-Beşiktaş maçı ne zaman? Gaziantep FK-Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Gaziantep FK-Beşiktaş muhtemel 11’ler

Süper Lig’in 8. haftası birbirinden heyecanlı mücadelelere sahne olmak için futbolseverleri bekliyor. Şampiyonluk yarışında kıyasıya mücadele eden takımlar mutlak galibiyet sloganıyla sahneye çıkarken 3 puanun peşine düşüyor. Denizlispor ve Malatyaspor maçlarından galibiyetle ayrılarak ivme yakalayan Sergen Yalçın yönetimindeki kara kartal, Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak.

İlk 7 haftada Gençlerbirliği ve Konyaspor karşısında mağlup olan Beşiktaş, Antalyaspor’la berabere kaldı. Zorlu Trabzonspor derbisinden üç puanla ayrılan siyah-beyazlı, ligin 5. haftasını ise maç yapmadan bay geçti. Lige kötü bir başlangıç yaparak taraftarını üzen Beşiktaş takımı, Denizli ve Malatya karşısında 3 puan kazanmaya başardı. Galibiyet serisini başlatan Beşiktaş topladığı 10 puanla 8. sırada yer alıyor. Gaziantep FK ise Beşiktaş’ın bir adım gerisinde 9. sırada bulunuyor.

GAZİANTEP FK-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Maç keyfini yaşamak isteyenler Gaziantep FK-Beşiktaş maçı ne zaman sorusunun cevabını merak ediyor. Gaziantep FK-Beşiktaş maçı 6 Kasım Cuma günü yani bu akşam oynanacak. Zorlu mücadelenin öncesinde taraftarların heyecanı tavan yaptı.