Gaziantep FK-Beşiktaş maçı ne zaman? Gaziantep FK-Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Gaziantep FK-Beşiktaş muhtemel 11’ler

Süper Lig’in 8. haftası birbirinden heyecanlı mücadelelere sahne olmak için futbolseverleri bekliyor. Şampiyonluk yarışında kıyasıya mücadele eden takımlar mutlak galibiyet sloganıyla sahneye çıkarken 3 puanun peşine düşüyor. Denizlispor ve Malatyaspor maçlarından galibiyetle ayrılarak ivme yakalayan Sergen Yalçın yönetimindeki kara kartal, Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak.
İlk 7 haftada Gençlerbirliği ve Konyaspor karşısında mağlup olan Beşiktaş, Antalyaspor’la berabere kaldı. Zorlu Trabzonspor derbisinden üç puanla ayrılan siyah-beyazlı, ligin 5. haftasını ise maç yapmadan bay geçti. Lige kötü bir başlangıç yaparak taraftarını üzen Beşiktaş takımı, Denizli ve Malatya karşısında 3 puan kazanmaya başardı. Galibiyet serisini başlatan Beşiktaş topladığı 10 puanla 8. sırada yer alıyor. Gaziantep FK ise Beşiktaş’ın bir adım gerisinde 9. sırada bulunuyor.
Maç keyfini yaşamak isteyenler Gaziantep FK-Beşiktaş maçı ne zaman sorusunun cevabını merak ediyor. Gaziantep FK-Beşiktaş maçı 6 Kasım Cuma günü yani bu akşam oynanacak. Zorlu mücadelenin öncesinde taraftarların heyecanı tavan yaptı.
6 Kasım Cuma akşamı gerçekleşecek olan maçın heyecanını canlı oalrak yaşamak isteyenler mücadelenin saatini de araştırıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak oynanacak maçta taraftarlar takımlarını ekran başından destekleyecek. Gaziantep FK-Beşiktaş maçı 6 Kasım Cuma günü saat 19.00’da başlayacak.
Gaziantep sahasında oynanacak maçın öncesinde takımlar ve taraftarlar hazırlıklarını tamamladı. Maçı evinden takip edecek olan taraftarlar Gaziantep FK-Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusuna cevap bulmya çalışıyor. Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda oynanacak olan müsabakada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Gaziantep FK-Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Marius Şumudica teknik direktörülündeki Gaziantep FK’ın muhtemel 11’i; Günay, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Maxim, Mirallas, Oğuz, Sousa, Morais, Muhammet, Dicko
Sergen Yalçın teknik direktörlüğündeki Beşiktaş’ın muhtemel 11’i; Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Ghezzal, Oğuzhan, Dorukhan, Larin, Aboubakar
Beşiktaş'ın 6. haftada Yukatel Denizlispor ile oynadığı müsabakada kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Gaziantep karşılaşmasında görev alamayacak. Geçen hafta Yeni Malatyaspor maçında forma giymeyen De Souza, Gaziantep FK müsabakasından sonra cezasını dolduracak.
Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı devam eden Gökhan Töre ve takımla çalışmalara başlayan Georges-Kevin N'Koudou'nun Gaziantep maçı kadrosunda yer alması beklenmiyor. Sakatlıkları sona eren Atakan Üner ve Ajdin Hasic ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın onay vermesi durumunda mücadelede forma giyebilecek.
Gaziantep FK'da ise, takımın teknik direktörü Marius Sumudica kulübedeki yerini alacak. Kart ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu cezaları nedeniyle 3 haftadır takımının başında bulunamayan Sumudica, Beşiktaş maçıyla yeniden kulübede olabilecek. Gaziantep FK'da Beşiktaş maçı için cezalı futbolcu bulunmuyor..
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