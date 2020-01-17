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  4. Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi konuk ediyor

Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi konuk ediyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 17.01.2020 10:05 | Son Güncelleme

Ara transfer döneminin sessiz takımı Gaziantep FK, 4 haftalık çıkışı sürdürmek istiyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligdeki son 4 maçını kaybetmeyerek ligin ilk yarısını moralli kapatan kırmızı-siyahlılar, son 4 maçta İttifak Holding Konyaspor (0-0) ve BtcTurk Yeni Malatyaspor (1-1) ile berabere kalıp, İstiklal Mobilya Kayserispor'u 3-0, Kasımpaşa'yı da 4-3 yendi. Sezon başında belirlediği 20 puan hedefinin üzerine çıkarak ilk 17 haftada 24 puan toplayan Gaziantep ekibi, yakaladığı çıkışı sürdürmenin hesabını yapıyor.

24 puanlı Gaziantep ekibinin rakibi Fenerbahçe ise geride kalan haftalarda 31 puan topladı.

- Ara transferde sessiz

Sezonun ilk maçında Fenerbahçe ile yaptığı maçı 5-0 kaybeden Gaziantep FK, devre transfer dönemini ise sessiz geçirdi.

Kamp döneminde sezon başında kadrosuna kattığı Rus kaleci Giouri Lontigkin ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar, şu ana kadar herhangi bir transfer yapmadı.

- 2 oyuncu takıma dönüyor

Sezonun ilk yarısının özellikle son haftalarında sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta zorluk çeken teknik direktör Marius Sumudica, Fenerbahçe maçı öncesinde 2 önemli kozuna kavuşuyor.

Bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan uzak kalan Mehmet Erdem Uğurlu ile Furkan Soyalp'ın tedavilerinin tamamlandığı ve sakatlıktan çıktığı öğrenilirken, Fenerbahçe maçında teknik heyetin görev vermesi halinde kadroda yer alabilecekleri bildirildi.

Öte yandan sakatlıkları süren Abdul Aziz Tetteh ve Muğdat Çelik'ten ise bu haftada da yararlanılamayacak.

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Anahtar Kelimeler:
devre arası Fenerbahçe Gaziantep FK

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