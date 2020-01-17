Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi konuk ediyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligdeki son 4 maçını kaybetmeyerek ligin ilk yarısını moralli kapatan kırmızı-siyahlılar, son 4 maçta İttifak Holding Konyaspor (0-0) ve BtcTurk Yeni Malatyaspor (1-1) ile berabere kalıp, İstiklal Mobilya Kayserispor'u 3-0, Kasımpaşa'yı da 4-3 yendi. Sezon başında belirlediği 20 puan hedefinin üzerine çıkarak ilk 17 haftada 24 puan toplayan Gaziantep ekibi, yakaladığı çıkışı sürdürmenin hesabını yapıyor.

24 puanlı Gaziantep ekibinin rakibi Fenerbahçe ise geride kalan haftalarda 31 puan topladı.

- Ara transferde sessiz

Sezonun ilk maçında Fenerbahçe ile yaptığı maçı 5-0 kaybeden Gaziantep FK, devre transfer dönemini ise sessiz geçirdi.

Kamp döneminde sezon başında kadrosuna kattığı Rus kaleci Giouri Lontigkin ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar, şu ana kadar herhangi bir transfer yapmadı.

- 2 oyuncu takıma dönüyor