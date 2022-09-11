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Gaziantep FK-HangiKredi Ümraniyespor maçının ardından

11.09.2022 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "İyi oynamadığımız bir maç ama bir puan aldık. Onunla sevinmemiz lazım"

Gaziantep FK-HangiKredi Ümraniyespor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, bugün oynadıkları futbolla taraftarlarına eziyet çektirdiklerini söyledi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarlardan bugün oynadıkları futboldan dolayı özür diledi.

Sahada yapmak istediklerinin hiçbirini yapamadıklarını belirten Bulut. "Zaten maç 1-0 bitmiş olsaydı hak etmediğimiz bir 3 puan almış olacaktık. O yüzden rakibin de attığı penaltıyla puanları paylaştık. Bizim adımıza iyi bir puan oldu. Maçla ilgili söylenecek çok fazla bir şey yok. Bazen böyle maçlar oluyor bu da onlardan biriydi. Çabuk unutmamız lazım çünkü önümüzdeki hafta zorunlu deplasman maçımız var. Trabzon'a gideceğiz. O yüzden çabuk toparlamamız lazım. İyi oynamadığımız bir maç ama bir puan aldık onunla sevinmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

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