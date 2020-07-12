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Gaziantep FK, Kayserispor maçına hazır

GAZİANTEP HABERLERİ  | 12.07.2020 20:18 | Son Güncelleme

Gaziantep FK, Kayserispor maçına hazır

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda yapacağı HES Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlılar yarın yapılacak maç öncesinde Kayserispor Tesisleri'nde toplanarak son idmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarının yapıldığı idman, çift kale maçla sona erdi. Bu idmanla Kayseri deplasmanının hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep FK, kampa girdi.

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