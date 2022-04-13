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Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

13.04.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 17 Nisan Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik organizasyonlar gerçekleştirildi.

Antrenmana tedavileri süren Hamza Mendyl ve Torgeir Borven katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

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