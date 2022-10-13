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Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

13.10.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktiksel organizasyonlarla son buldu.

Kırmızı-siyahlı takım, antrenmanın ardından Konya'ya hareket etti.

Karşılaşmada, sakatlığı devam eden Mustafa Eskihellaç ile kart cezalıları Papy Djilobodji ve Ertuğrul Ersoy forma giyemeyecek.

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Süper Lig Gaziantep FK hazırlık

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