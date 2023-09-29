Gaziantep FK, Marius Sumudica ile çıkışa geçti! Deplasmanda Samsunspor'u mağlup ettiler, son dakikalar nefes kesti...

Yılport Samsunspor ile Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadelenin yaşandığı ve iki takımın da yüksek performans sergilediği karşılaşmada kazanan taraf Gaziantep FK oldu.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Gaziantep FK'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Denis Dragus ile 17. dakikada Marko Jevtovic kaydetti. Samsunspor'un tek sayısı ise 90+3. dakikada penaltıyla Ntcham'dan geldi.

Bu skorun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Gaziantep FK, puanını 6'ya yükseltti ve 16. sırada yer buldu. Üst üste 5. kez yenilen Samsunspor ise 1 puanda kaldı ve sonuncu sırada yer aldı.

Gaziantep FK, gelecek hafta Başakşehir deplasmanına çıkacak. Samsunspor ise Rizespor'a konuk olacak.

SUMUDICA İLE ÜST ÜSTE 2. GALİBİYET

Gaziantep FK'nın başına 3 hafta önce gelen Marius Sumudica, takımını adeta ayağa kaldırdı. Rumen çalıştırıcı, takımıyla üst üste 2. galibiyetini almış oldu. Şu ana kadar Gaziantep FK'nın başında 3 maça çıkan Sumudica, 6 puan topladı.

