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Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

12.08.2022 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni transfer Abdulkerim Çakar takımla ilk kez idmana çıktı

Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 14 Ağustos Pazar günü MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Yeni transfer Abdulkerim Çakar'ın ilk defa katıldığı antrenmanı Kulüp Başkanı Cevdet Akınal da izledi.

Kırmızı-siyahlı takım hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.

Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

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