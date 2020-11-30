Gaziantep FK rakipler için "zor deplasman"

Ligin 10. haftasında Yeni Malatyaspor ile yaptıkları maçta galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirten Özmen, "Yaşanan gelişmeleri herkes gördü. Profesyonel olarak oluşturduğumuz hakem danışmanlarımız gereken incelemeyi yapıyor ve ardından rapor hazırlayacaklar. Hazırlanan raporu da gereken yerlere sunacağız. Biz kimsenin hakkını yemeyiz, hakkımızı da sonuna kadar takımımıza ve şehrimize yakışır şekilde korumaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Yakalanan yenilmezlik serisinin önemine işaret eden Özmen, şunları kaydetti:

"Biz en başından beri takımımızın üst sıraları zorlayacak bir ekip olduğunu biliyorduk. İstatistikler de bunun güzel bir örneği oldu. 12 lig maçını kaybetmeyen bir kulüp olmak özellikle bir Anadolu takımı için oldukça önemli. Yenilmezlik serisi için elbette ki mutluyuz ama galibiyet sayılarımızı artırıp üst sıralarda kalıcı olmak istiyoruz. Zaten artık zor bir deplasman olduğumuzu herkes kabul etti. Mücadeleden pes etmeyerek yolumuza devam edeceğiz. İnşallah sezon sonunda da takımımızı ve şehrimizi üst sıralarda göreceğiz."

