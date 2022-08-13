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Gaziantep FK, Torgeir Borven ile yollarını ayırdı

13.08.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Torgeir Borven ile yollarını ayırdı

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, futbolcu Torgeir Borven ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Torgeir Borven'in transferi konusunda Norveç Ligi kulüplerinden Valerenga ile anlaşmaya varılmıştır. Borven'e kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Torgeir Börven Gaziantep FK borven futbol

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