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Gaziantep FK’da Yönetim Kurulu görev dağılımı gerçekleştirildi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 23.10.2020 15:24 | Son Güncelleme

Gaziantep Futbol Kulübü Anonim Şirketine bağlı gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından yeni görev dağılımı belli oldu.Gerçekleşen yeni görev dağılımın ardından açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gaziantep şehrine hayırlı olmasını dileyerek, “Gaziantep Futbol Kulübü Anonim Şirketi olarak yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla bir araya geldik.

Gaziantep FK’da Yönetim Kurulu görev dağılımı gerçekleştirildi

Gaziantep Futbol Kulübü Anonim Şirketine bağlı gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından yeni görev dağılımı belli oldu.
Gerçekleşen yeni görev dağılımın ardından açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gaziantep şehrine hayırlı olmasını dileyerek, “Gaziantep Futbol Kulübü Anonim Şirketi olarak yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla bir araya geldik. Gaziantep şehrini en iyi şekilde temsil etmek isteyen bir yönetim kurulu olarak karşılıklı fikir ve önerilerde bulunuldu. Bunun neticesinde şirket yönetimimizin yeni görev dağılımını gerçekleştirdik. Bu görev dağılımının takımımız adına hayırlı olmasını diliyorum ve tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Şehrimizin ve taraftarımızın beklentisinin farkındayız, adımıza yakışır sonuçlar almak için yönetim kurulumuzdaki tüm arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza kimsenin şüphesi olmasın” dedi.
Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi önderliğinde toplanan Gaziantep Futbol Kulübü Anonim Şirketi yönetim kurulunda yeni görev dağılımı şu şekilde oldu.
Mehmet Büyükekşi - Kulüp Başkanı, Mahsum Altunkaya - Başkan Vekili, Cevdet Akınal - Başkan Vekili, Cengiz Şimşek - Başkan Vekili, Müslüm Özmen - As Başkan, Cihan Koçer - Kurumsal İlişkiler ve İletişim Sorumlusu, Yusuf Ziya Demsoy - Futbol Şube Sorumlusu, Sedat Özdinç - Taraftar İrtibat Sorumlusu, Samet Bayrak - Etik Temsilcisi, Erhan Özmen - Yönetim Kurulu Üyesi, Mesut Çakmak - Yönetim Kurulu Üyesi, Mehmet Tuncay Yıldırım - Yönetim Kurulu Üyesi, Ahmet Fikret Kileci - Yönetim Kurulu Üyesi, Gürkan Tural - Yönetim Kurulu Üyesi, Hayrullah Kubba - Yönetim Kurulu Üyesi, Mehmet Ziylan - Yönetim Kurulu Üyesi, Fahrettin Kaplan - Yönetim Kurulu Üyesi.

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