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Gaziantep FK'de futbolcular 3 Nisan'da topbaşı yapacak

GAZİANTEP HABERLERİ  | 25.03.2020 18:13 | Son Güncelleme

Gaziantep FK'de futbolcular 3 Nisan'da topbaşı yapacak

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde futbolcular, 3 Nisan Cuma günü topbaşı yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, liglerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesinin ardından önce izin verilen, daha sonra da çalışmalarını evlerinde sürdüren futbolcuların, tesislerde toplanma tarihinde değişikliğe gidildi.

Buna göre daha önce yarın olarak belirlenen toplanma tarihinin 3 Nisan Cuma gününe uzatıldığının aktarıldığı açıklamada, şöyle denildi:

"Futbolcularımızın belirtilen bu süreç içerisinde antrenman eksikliği yaşamaması adına, teknik heyetimiz tarafından programlar hazırlanmış olup, oyuncularımız evlerinde hazırlıklarını sürdürmektedir. Bununla birlikte tesislerimizde her gün 11.00 ile 17.00 saatleri arasında bireysel antrenmanlar gerçekleştirebileceklerdir. İnsan sağlığının her şeyden önce geldiği bu günlerde, futbolcularımızın herhangi bir eksiklik yaşamaması adına kulüp bünyemizde bulunan fitness malzemeleri de oyuncularımızın talebi doğrultusunda evlerine gönderilmektedir."

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Futbol Gaziantep FK Süper Lig

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